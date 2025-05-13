隨着極右勢力近年在全球，尤其是歐洲興起，多個國家的所謂主流派政府或政黨，都紛紛以不同形式進行「反右」。其中，法國在去年的國民議會選舉中，以總統馬克龍為首的執政中間派聯盟，眼見極右國民聯盟在首輪投票中氣勢如虹，決定在次輪投票與過往的政治死敵左派臨時合作配票。結果雖然勉強壓得住極右派，但卻令國會形成左中右三分天下的亂局，誰也不服誰，總理及內閣成員換完一個又一個。

為了進一步打殘極右派，馬克龍政府早前更以挪用歐洲議會資助的罪名，起訴國民聯盟領袖瑪琳勒龐，令對方5年內都不得參選，是赤裸裸的政治檢控和迫害，但作為受益者的左派、中間派，以至溫和右派都不會為極右派呼冤。瑪琳勒龐已就案件提出上訴，估計未必可在後年舉行的總統選舉前有結果。但這並不代表馬克龍贏了，一來極右派一定會另覓人選參選，二來左派也會不斷拖其後腿，法國的政治亂局最少還會持續多兩年。

另一歐洲大國德國的情況也不相伯仲。由原總理紹爾茨領導的中間偏左聯盟，一如所料在年初大選中敗予由默茨領導的中間偏右政黨。但選舉的真正贏家，是取得歷史性佳績的極右另類選擇黨。主流左中右派為了抗衡極右勢力，暫時放下分歧合組聯合政府，並以一唱一和的方式，促使德國情報機關將另類選擇黨定性為極端組織，以限制其黨員參選或擔任公職。跟法國一樣企圖通過法律手段，來打壓、甚至根除政治對手。

然而，德國聯邦議院日前推選新一任總理時，原本篤定當選的默茨竟未能取得足夠票數，要進行第二輪投票才勉強當選。除了因為默茨的個人問題，部分議員不滿這種左中右不分的執政亂象也是主因。