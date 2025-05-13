香港旅遊業正逐步復甦，今年首4個月，香港共接待1,600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍。而剛過去的五一黃金周，內地訪港旅客較去年同期多22%，餐飲業、酒店業、零售業等生意均向好。除了內地旅客，歐洲和東南亞旅客亦有顯著增幅，可見香港仍維持「最佳旅遊目的地」的金漆招牌。

為振興旅遊業，香港一方面要提升接待能力與質素，全港都要努力改善服務態度，讓產品和服務的性價比更高。另方面，政府要爭取增加更多個人遊內地城市，以及廣東省不同城市的訪客也可「一簽多行」來港。香港旅遊業復甦的關鍵，在於提升對內地及海外旅客的吸引力。香港應加強推廣特色旅遊，如文化旅遊、生態旅遊、賽馬旅遊、遊學旅遊及美食旅遊等深度旅遊路線。同時，要優化電子支付、簡化簽證程式、提升服務質素，並舉辦更多國際盛事，如演唱會、藝術展覽、體育賽事等，以增強吸引力。

內地旅客是香港最大的客源市場，佔訪港旅客的七成以上，其消費能直接帶動零售、餐飲及酒店業增長。要為內地旅客提供優質、有深度及有溫度的旅遊體驗，香港需加強普通話服務、電子支付便利度，推出更多香港獨有景觀的旅遊路徑，以及沉浸式表演等，讓內地旅客探索及體驗。此外，要透過內地熱門社交媒體，如抖音、小紅書、中移動MyLink等，進行精準行銷，並提供零售及餐飲的特色優惠券，吸引內地旅客訪港消費。

要進一步吸引海外旅客，如東南亞、中東、歐洲、美國等不同地區，港府應推動更多清真旅遊的配套，亦應善用海外社交平台宣傳香港，邀請不同地方具影響力的旅遊博主、美食家或時尚達人等來港，如中東的豪華旅遊專家、歐洲的探險博主或美國的都市文化創作者，通過當地熱門社交平台展示香港的非遺文化等差異化體驗，宣傳獨特魅力。考慮到不少訪港旅客以「一程多站」方式旅遊，香港應加強與大灣區城市溝通，合作開發更多「一程多站」深度旅遊體驗路線。

此外，低空旅遊作為未來的新興旅遊方式，特區政府應和業界共同開發並及早推出相關旅遊產品計劃，提供配套支援。本港擁有全球獨有的「山海城」景觀、優美的海岸線及獨特的地質公園等，皆是天然的低空旅遊IP，必定能加強吸引力。

香港亦須加強本地旅遊業的承載力，增加航班運力。今年五一黃金周期間，出現關口網絡不足及多個景點大排長龍情況，必須改善。建議旅發局提供實時資訊，或提供線上預約到場時段和人數等，好讓旅客能節省輪候時間，亦可分散人流。同時善用科技，如研究運用AI協助規劃行程，旅客來港前可輸入喜好、旅遊日數及人數等相關資訊，毋須自己再做攻略，進一步提升旅客的體驗感。