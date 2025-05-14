產評：外貿緩和未足喜　華穩樓市仍需時

中美經貿會談在3日間就能公布聯合聲明，互撤新增的關稅稅率，並有90日談判期，變相為中國外貿換來90日的緩衝期，可以集中精力搞好內部經濟。事實上，如今中國資本市場形勢向好，各項消費補貼、財政及貨幣政策為經濟補底，當局須加緊做的，是盡可能在穩樓市方面取得更大的成效，以加快穩定居民對資產價格的信心，安居樂業，企業有信心投資，既有助走出物價低迷的局面，擺脫內部需求不足的困局，也透過構建房地產市場新模式，更好地服務實體經濟發展。

在上周六展開中美經貿會談前，中國已率先推出減息降準等一籃子貨幣政策穩定市場，其實全球都樂見中國加大力度刺激經濟，畢竟中國是全球最大的貿易、製造與消費中心之一，中國確保經濟增長穩定，對世界經濟表現起到積極意義，有利抵銷美國貿易保護主義不斷對全球輸出的負能量。正因中國經濟韌性和積極的刺激政策，讓商人背景的美國總統特朗普基於利益考量，選擇在今次經貿會談火速與中國達成互撤額外關稅的共識，為各自的經濟撥開雲霧，以應對更嚴峻的內部問題。

美國接下來要處理巨額債務到期、減稅方案及財赤上限等問題。中國也不閒着，皆因當前物價仍低迷，企業投資和居民消費信心雖有改善，但顯然未足以排除風險。當中，經濟增長一大絆腳石，乃內房危機未消。

觀乎大部分房企4月銷售表現並不理想，保交樓工作仍嚴峻，遏抑買家入市，而房地產產業鏈景氣未復，樓價不穩，投資與消費需求始終未全面給力，整體物價持續低迷，通縮陰霾未消，誠然是當前內地經濟須正視的問題。畢竟房地產一業，涉及眾多製造及服務供應鏈，穩供應、穩需求，從而實現穩增長，始能盤活企業尤其是民營企業的資產與資金流動性、強化居民對主要資產價格與就業前景的信心，加快走出通縮困局。

有序消化房地產市場庫存，推動保交樓以盤活房企資金鏈，讓土地拍賣、新項目動工，項目銷售等整個房地產產業鏈能回復順暢運作，都是當前的重要工作。當前房地產市場既然觸底了，還須企業願意啟動新投資，盤活房地產租售市道，這須當局做得更多。

嚴格而言，內地房地產市場須走出過去「高負債、高周轉、高槓桿」的模式，善用中國新型城鎮化充當房地產高質量發展的最大後盾，有序加快建立能滿足剛性和改善性住房需求，建立與之相適應的融資、財稅、土地、銷售等基礎性制度，構建多元化、多層次、多樣性的住房消費市場，才能重建房地產市場長期健康發展軌道，更好地服務實體經濟。

理論上，讓樓價盡快止跌回穩，才能夠真正釋放住房消費需求，找到增長的新起點。可要實現這個目標，當局須在理順市場供應與需求兩方面做得更多更快。能讓房地產市場走出危局，整體經濟始有望擺脫絆腳石，站穩腳跟，配合新產業和區域經貿等重要戰略，重新出發。