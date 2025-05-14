自從粵港澳大灣區融合提升至國家發展戰略的層面後，本港社會對於如何加快中港合作提出不同看法。近來有聲音認為，港府應向中央爭取延長內地民眾赴港簽注的逗留時間，由一星期增至兩星期。我對這項建議沒有既定立場，但直覺上對它能否振興香港經濟頗有疑問。

表面上看，這項政策能夠方便內地人來港睇樓買樓、選擇學校、就診求醫、個人理財，其經濟價值遠比近來引起熱議的所謂「窮遊」大。問題是，這些活動在一星期甚至一、兩天之內就可完成，就算推出上述新政策，也未必可以吸引很多內地人延長在香港的時間。尤其是對有錢人而言，時間就是金錢，不會刻意在香港逗留。

更重要的是，政府實施一項政策，不能只顧某個環節的利益，而應從宏觀的角度全盤考慮。就算該項政策能吸引部分內地民眾留港，同一時間亦會令本港的賣淫和黑工活動急遽增加，對社會帶來巨大衝擊。這些負面影響不是其他效益可以抵銷。

我相信提出這項建議的人也知道箇中利弊，但因推動中港融合已成為政治正確的大方向，於是提出相關倡議。然而大力打開大門很容易引起反彈，正確的做法應是慢慢開門，有序推動兩地交流。早些年中港融合之所以引起不少港人牴觸，反對者並不是凡融合必反，而是不滿步伐太快，衍生一系列問題，過程中對香港民生造成困擾。

中港兩地一家親，香港深化與內地合作，乃天經地義之事。但香港利益也是國家利益的一部分，當局在處理內地和香港關係時，不宜動輒以國家利益高於香港利益為幌子，完全不顧及香港的利益，否則很容易演變為香港與內地對立，再次出現民間矛盾。可惜不少人忘記了這一點。