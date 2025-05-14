政治真的一日都嫌長，忽然之間，影響全球安全與經濟的幾個熱點問題，涉事各方都在這兩天突然作出妥協，令不少人大感意外，其實這都是大家認清現實，稍為冷靜下便可得出理性決定。

首先是印巴戰事，兩國的歷史、宗教和政治、經濟仇怨，再打多10場仗都難以清算。問題是現時雙方都擁有核武，大家為啖氣、為了短期的政治選票利益，互相發射導彈、擊落幾架戰機和無人機均屬可控範圍，但再升級下去就會「攬炒」整個地球。因此之前講過事不關己的美國，也很快就改口介入調停。而中國亦不想這兩個鄰國在此時此刻爆發全面衝突，因此聯同美國雙雙將戰事叫停。

之後輪到俄烏戰爭，俄軍在戰場上節節勝利，自然不會輕易向烏克蘭以至美國讓步。美國總統特朗普本來也準備放棄繼續斡旋，反正美烏礦產協議已經到手。到日前俄羅斯總統普京提出可在土耳其與烏方直接和談，烏克蘭「戲子總統」澤連斯基起初還扭扭擰擰，氣得特朗普在社交網頁直接下令對方要立即答應會面。澤氏認清自己實力和形勢後，亦只好跪低答允，否則俄軍真的會打到入基輔。

俄烏之外還有以巴戰事，在美國支持下，以色列內閣早前通過重新擴大對加薩的軍事行動。形勢比人強，之前力撐巴勒斯坦的教宗方濟各也仙遊了，其他巴人組織亦已先後屈服，哈馬斯似乎也終於接受現實，同意再次釋放人質以緩和局勢。

最峰迴路轉的還是中美關稅貿易戰，特朗普講過只會等中國領導人主動來電求饒，中方亦拍片表明「不跪」，但兩國代表在瑞士談了短短兩天便達成和議，原因也是雙方都認清了事實，中美脫鈎大家都不能活，那就不如快快結束對峙，以和為貴。