天氣漸熱，但香港飲食、零售業卻一直吹寒風，不少經營好幾十年的老字號連鎖食店如海皇、燉奶佬、沙嗲軒等全線執笠，相信不少酒樓食肆仍在苦苦支撐！即使一向盈利不俗的連鎖快餐店，近排也大嘆人流大減！

海皇粥店全盛時期有30多間分店，忽然全線結業，老朽看到不少評論剖析其「死因」，有傳其中一個老闆以「五常法」管理公司，強調「常組織、常整頓、常清潔、常自律、常規範」，以提升營運效率。事實上，能夠做到這「五常法」，就算不吸客，起碼不會趕客。可惜，香港的食店近年愈做愈差，食物質素差，烹調求其，即使連鎖快餐店，亦將貨就價，食材一再變薄縮小，連煎雙蛋也以炒滑蛋應付過去，一丁點滑蛋恐怕只有半隻蛋的分量！此外，老朽發覺以前的早餐款式多、分量足，如今連牛扒也少有供應，多是魚柳或雞扒，而雞扒亦一再縮水，試問怎能吸引顧客？

講到粥店，真能保持水準的，老字號如「羅富記」，因老闆移民而結業；海皇就愈做愈差，執笠乃意料中事。先撇開粥品水準，香港人其實有幾多人愛食粥？通常如老朽一般上了年紀的，或許久不久會幫襯，年輕人多數愛吃西式早餐，部分人更認為生病才會食粥。其實，天氣凍就最適宜食粥，再叫條油炸鬼或「炸兩」就至正，可惜香港長年暑熱，有幾何氣溫會低至攝氏15度或以下？

開食店除了要有客源，更要考慮環境，但食肆經營成本不斷上升，尤其是舖租貴。此外，港人北上消費成風，而近年兩餸飯食店開到「梗有一間喺左近」，快速擴張，連中環亦有較高檔的兩餸飯。香港今年首季食肆總收益價值按年下跌0.6%，係連續第二季度錄得下跌，反映飲食業情況的確嚴峻。