2019年反修例示威後，大批港人遠走他鄉，當中超過15萬持BNO護照的港人移居英國，當時他們是衝着英國政府向BNO持有人推出「5+1」計劃而去的，然而，最早移居者到英不過4年，還有約一年才進入申請永久居留門檻，英國政府已經變卦，日前英國發表移民白皮書，擬將獲得公民身份的條件，從原本住滿5年增至住滿10年，而且還加了申請人需證明對英國有貢獻的條件。新政策是否適用於BNO持有人還不知道，但BNO持有人卻難以安心了，這群毫無談判籌碼的叩門人，現在也只有任英國政府宰割的份。

英國政府的變卦，早在去年已有風聲傳出，當地不是有議員要提議案，便是有政黨批評移民激增，影響本地公民就業。英國首相施紀賢日前也說，近幾年英國的淨移民人數增加了近100萬，情況已經失控。所以，這一次英國政府不是研究是否要收緊移民計劃，而是直接研究怎樣收緊。說到對永久公民身份的控制，英國向來比較嚴謹，英國人的排外、不歡迎窮困東歐移民也不是新聞。早在2016年前，英國人已極討厭歐盟成員國人員可自由來去的規定，斥責不少歐洲窮國居民到英國打工，令當地治安惡化、福利開支上升，工作機會又被搶走，英國人感覺日子不再好過，終於促成公投脫歐。

英國在2020年1月31日脫歐前，本港已爆發反修例示威，當地政界向「勇敢參加示威」的港人大派定心丸，推出5+1移民計劃，美其名落實英國人對BNO持有人的責任，但更多人質疑英國只是瞄準BNO持有人的荷包，吸納他們也不過是想為脫歐初期的虛弱經濟，注入一筆活水，結果成功吸引大批港人賣樓賣股挾錢舉家移英，但幾年過去，很多人將近耗盡老本。

近日，英國政府卻忽然變更計劃為10+1，新方案要求申請人須對英國有貢獻，但貢獻怎麼定義，現在根本沒有人知道，有移英家長絕望地說：「本來以為來跑一場5公里，現在忽然變成10公里，最怕10公里後也不是終點，我已經沒水、沒裝備、沒氣了……」

以為6年可「達陣」的15萬移英族，現在忽然面對龍門被搬，徬徨、不滿是肯定的，但他們也沒有籌碼，沒有與英國政府叫板、談判的實力。事實上，施紀賢打的算盤，恐怕正是不清不楚，這樣白皮書就有再變的空間。再看施紀賢政府的移民白皮書，他們建議廢除社區護理簽證，過渡期直至2028年，這類簽證持有人可申請延期和更改簽證類型。同時英國也收緊了學生簽證，向招收國際學生的教育機構提出新要求，包括每年向內政部列明資助學生人數，確保遵守法律。而畢業生可在英國停留的時間，由5年縮短至18個月。

施紀賢表示，期望在本屆國會會期結束前，將移民英國的人數大幅減少。至於要減至多少，英國政府留了尾巴，移英港人擔驚受怕的日子恐不短。