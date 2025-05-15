世界視線：大環境吹起和風　歐經濟苦盡甘來

歐盟經濟大有苦盡甘來之勢。

美國是歐盟最大的商品出口目的地，2024年佔歐盟總出口的20.6%，以醫藥用品及汽車為最大宗。美國總統特朗普除了對歐盟商品普遍徵收10%關稅外，對汽車入口美國徵收25%關稅。據估計，若歐盟反制及談判無效，德國今年GDP會收縮1.6%，法國則收縮0.8%。若徵收20%「對等關稅」的寬限期結束，且談判沒有成果，到時候在徵收對等關稅之下，歐盟商品出口美國會減少17.5%，歐盟經濟將大受影響，估計全年受損達GDP的2%或以上。

歐盟商貿佔全球比重很大，有70多個國家與歐盟有貿易協議，2023年貿易總額佔全球16.1%。如今的問題是，歐盟能否將減少輸美的產品銷往其他國家？歐盟在這方面的突破空間有限，主要原因是歐盟若把商品輸往中國、東南亞、南美、澳洲、印度、印尼等大市場，對方同樣會要求歐盟接受它們的商品，也將加大出口到歐盟國家，歐盟隨時會得不償失。

為了擴大出口優勢，歐盟本可與南美或東盟國家增加免關稅項目，但如果德國要求工業產品如汽車、機器，以及化學、醫藥產品可免稅，對方也會要求歐盟對它們的農產品開放市場，法國、西班牙、波蘭等農產品大國自然反對。不過，歐盟還是多得特朗普的無差別關稅大棒，使不同地區的國家增加與歐盟接觸及貿易談判，以避開美國市場的風險。

今年第一季，歐盟經濟增長居然有1.4%，是2022年以來最好的成績，而4月的通脹只有2.2%，接近歐洲央行要求的2%。整體經濟改善，是由於油價從2022年平均每桶80美元，降至如今的約60美元，加上美元最近貶值，亦減少了歐盟國家的能源支出。

而除了俄烏戰爭走向終結，另一個歐洲經濟的利好因素，是美國與伊朗的核談判可能取得突破，主要是特朗普政府經歷轟炸也門叛軍青年運動無功而還，開始不再相信可以武力解決伊核問題，一旦美伊簽訂協議，歐盟便可恢復使用伊朗的廉價油氣。此外，歐盟去年實現了有史以來最清潔的發電組合，其中再生能源貢獻48%的發電量，這方面不得不提中國的綠色能源設備，例如光電及風電配件的輸入。而在中美關稅貿易戰中，中國的表現亦對歐盟有所啟示，就是不能向美國屈服，否則便會被特朗普政府予取予求。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻