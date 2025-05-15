中美達成貿易協議並發表聯合聲明後，白宮又自吹自擂，聲稱特朗普為美國贏得歷史性貿易勝利，「在達成有利於美國人民的協議方面展現無與倫比的專業知識」。這分明是阿Q精神，特朗普一味瞎胡鬧，哪有甚麼專業知識。面對中方強力反制，美方無計可施，只好主動要求談判，最後退回原點，這能稱為勝利嗎？發動關稅戰時氣勢洶洶，後來如坐針氈，結果灰頭土臉，這有甚麼值得自吹自擂？

有些台灣媒體聲稱，中國對美國關稅降至10%，而美國對中國關稅還有30%，所以是美方勝利。其實，雙方對等關稅都是10%，美方只是以「芬太尼問題」為由，對部分中國產品加徵20%關稅，並非針對所有產品，台媒刻意誤導民眾，其言可恥，其心可誅。不管怎麼說，中國人都應該感到驕傲，從備受列強欺負，到和美國平起平坐，中國僅用了100多年就實現浴火重生，再次站在世界舞台中央，試問還有哪個國家可以做到？過去列強欺負中國時連理由都懶得找，現在美國一再主動要求談判，這說明甚麼？說明中國強大了，美國害怕了。遠的不說，數十年前美國仍未將中國放在眼裏，轟炸大使館、軍機南海碰瓷、扣查銀河號商船等等，老美蠻橫霸道，為所欲為，哪會想到今天竟被中國搞得如此狼狽。

還是毛澤東看得明白，「美帝國主義者很傲慢，凡是可以不講理的地方就一定不講理，要是講一點理的話，那是被逼得不得已了。」今天老美依然很傲慢，只是在中國人面前不得不講一點理。此情此景，不禁令人感慨萬千，當今世界只有中國敢和美國硬碰，套用美國貿易代表格里爾的話，中國是唯一採取報復行動的國家。再看看那些排隊向美國求饒、親特朗普「屁股」的國家和地區，實在很難不為我們的國家自豪。

別的不說，從最近印巴空戰的結果，就知道中國的實力和底氣所在。中國外貿版戰機殲10CE已足以擊敗號稱歐洲最先進的陣風戰機，中國其他戰機的威力更是可想而知，誰還敢輕視中國？美國將中國視為最大戰略競爭對手，時時提防，處處打壓，足證中國確實已經強大。這也正是特朗普不得不叫停關稅戰的主要原因，不管多麼狂妄，都必須向現實低頭。早前美國政客還在叫囂脫鈎斷鏈，而現在則將中國稱為「貿易夥伴」，此一時也彼一時也。