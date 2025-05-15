2025年上半年還未過完，中國已發生了三件顛覆世界的大事。第一是國產AI工具DeepSeek於1月橫空出世，其成本僅是美國OpenAI的「零頭」，性能卻足以媲美，震驚全世界。美股一度被震散，連財長貝森特都將跌市歸咎於DeepSeek問世。此亦標誌着，中國AI技術價廉物美，能夠跟最頂尖的美國AI技術並駕齊驅。

第二是中美爆發第二次關稅戰，特朗普在4月2日對中國徵收對等關稅，後來更提高至145%。中國一直堅決「不跪」，同樣對美國徵收關稅，領導人連電話也不打給特朗普。特朗普等來等去，等了個寂寞，中國卻絲毫沒有退讓意思，是全球唯一一個國家如此堅定回絕美國，令人刮目相看。最終貝森特主動前赴瑞士跟國務院副總理何立峰會面，作出種種妥協，在5月12日發出共同聲明，互降關稅90日。

第三是期間印巴爆發戰事，卻意外地變成中西較勁，中國出口巴基斯坦的殲10CE戰機，完勝號稱當今歐洲最先進的法國陣風戰機，印度有多架陣風被擊落。這一役證明了，中國軍工科技早非吳下阿蒙，而是比西方先進武器更優秀。美國看在眼裏，自然驚在心中，要在台海、南海挑撥戰爭，必須計算後果。

這三件大事，都印證中國國力騰飛，連久未經過實戰洗禮、虛幻莫測的軍工實力，都透過印巴之戰展露在世人面前。遑論DeepSeek的好用程度、成本低廉程度，美國無法可比，西方國家除了「出橫手」禁用，完全沒轍。

中美關稅戰短兵相接，暫時偃旗息鼓，箇中原因，美國心中有數。除了反映中國不可欺，更讓美國明白，今時今日中美實力相當，美國再也佔不到便宜，亦不是由它說了算。