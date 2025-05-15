今年4月2日，美國總統特朗普宣布向全球各國開徵「對等關稅」，他稱這一天為「解放日」。沒料到，老美一口咬下去，便啃到大骨頭，中國不退不讓，你加多少關稅，中方對美幾乎也加同等關稅，雙方最高稅率都在125%或以上，有的甚至高達245%。兩國僵持了約一個月，日前終於達成初步協議，美國對華徵稅大幅度降至30%，中國對美徵稅則降至10%。

美國對華收取的入口稅，已回落到跟4月2日之前相近，俗語所謂「一朝回到解放前」。特朗普敗得灰頭土臉，現在聲稱在本周末，會跟中國國家主席習近平通電話，繼續磋商關稅協議問題。

特朗普今趟可謂「捉蟲」，中國素來手握一種致命武器，或許很想使用，但一直未找到合適時機，現在老美送上門來，正好趁機把對方打趴在地。中國的稀土儲存量位列全球第一，最精密的提煉技術，也是掌握在中方手上，缺少了稀土，美國的武器生產就難以為繼。今番中國祭出殺着，對美國實施稀土禁運，打蛇正好打中七寸之處。

現在中美兩國只是達成短期的關稅協議，中方尚未答應放寬稀土出口。這個利器猶如「倚天劍」，不出鞘則已，一旦用上了，便須一戰克定。稍後習主席與特朗普商談，估計開出的交換條件，是美方要放寬晶片對華的出口管制，甚至要在台灣問題上讓步，中方才會恢復稀土的正常出口。

這一次老美公然欺到頭上來，引起了中國的全民怒憤，老百姓早已做好心理準備，要戰勝美帝主義，即使犧牲少許短期經濟利益，也在所不惜。

既然有民氣可使，這場「第一次世界貿易大戰」，看來中國已下定決心，不勝無歸！