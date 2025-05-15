中美彼此釋出善意互降關稅，聯合國秘書長古特雷斯和歐盟均表示歡迎。事實上，大國博弈，並沒有永遠的朋友和敵人，一切均視乎「利」字。美國的「對等關稅」完全不合情理，只會自絕於全世界，根本就行不通。

中美兩大國在關稅上有了共識，雙方同意大幅下調關稅並繼續進行磋商。特朗普形容會談富有成效，實現了中美雙邊關係全面重啟，對華關稅不會回到145%水平；他強調無意傷害中國，而是希望中國向美國開放。事實上，中國一向強調開放市場，歡迎各國在互惠互利下來華做生意，問題是美國亂揮關稅大棒，率先令環球金融體系震盪，如今回到正軌，應是得到了教訓，知道關起門來做國王並不那麼過癮！

呢，在中美達成共識後，「好事自然來」，美媒引述消息報道，指中國取消了長達一個月的禁令，允許境內航空公司恢復接收美國波音公司生產的飛機。波音原定今年向中國客戶交付約50架飛機，現在中方恢復接收波音飛機，相信會為波音經營帶來正面影響。此外，消息指中方也同意取消上月2日後發布的出口反制措施，包括針對高科技製造業廣泛使用的稀土礦物和磁鐵出口管制。不過，英媒認為可能性不大，老朽亦認同，皆因中方仍需靜觀美方是否完全拿出誠意，彼此加強互利合作、互相尊重的精神，水到渠成，一切自然好商量。

特朗普在關稅上遭遇挫敗，看來佢一改孤立妄為作風，周二率陣容龐大的美企代表團，抵達中東三國訪問招商，大接生意又售武器；沙特承諾今後4年向美國投資6,000億美元，特朗普則表明期望達一萬億美元。老朽忽然閃起「人心不足蛇吞象」的故事，沙特有錢啫，做生意都不能當人係老襯吖！