特朗普哪壺不開提哪壺，日前在談到中美貿易談判成果時衝口而出，指中方開放市場將有利於「統一與和平」。這番話又觸動台灣當局敏感神經，急忙尋找各種藉口來遮掩內心慌亂，認為可能是特朗普一時口誤，也可能是翻譯誤解等等。台灣外事部門發言人更聲稱，美方在整個日內瓦談判過程中並未涉及台灣議題，「美方對台承諾依然堅定、未曾改變」。

愈是故作鎮定，愈顯得心虛膽怯，台灣當局的反應可謂自欺欺人，他們從何得知美方在整個談判過程中並未涉及台灣議題？難道躲在桌子底下偷聽？特朗普經常信口開河，這是事實，但不會無緣無故提到「統一與和平」，當時並沒有記者提問，而是他主動提起，到底有何用意，不妨留給台灣當局慢慢猜測。眾所周知的事實是，特朗普一向奉行「美國優先」，從不關心台灣利益，從他拿桌子和筆尖來形容中國大陸和台灣，就知道其心目中台灣地位微不足道。對其而言最重要的事情就是收取保護費，將台積電變成美積電，一旦達到目的，拋棄台灣這枚棋子何足為奇。

台灣當局聲稱「美方對台承諾依然堅定」，分明是夜行人吹口哨，美方有何承諾？無非就是傾銷軍火，而且是過時軍火，反正台灣當局人傻錢多，不賺白不賺。兩岸實力距離愈拉愈遠，中國大陸的外貿版戰機就足以碾壓歐洲最先進戰機，而台灣竟想以美國過時軍火抵抗大陸，簡直比以卵擊石更可笑。

賴清德日前在接受日媒專訪時誇誇其談，聲稱希望兩岸能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉為對話。對此，大陸國台辦發言人的回應是：癡人說夢。賴清德宣稱的「對等尊嚴」，說穿了就是要和大陸平起平坐，就是「兩國論」，憑甚麼？從賴清德公然將大陸列為「境外敵對勢力」那刻起，兩岸關係就已經完全變質，再也不是「一家親」，試問如何交流與合作？如何讓對抗轉為對話？

有位台灣時事評論員說得對，倘若不是大陸老一代人對台灣還有一點感情，還顧念同胞情誼，按照大陸主流民意，解放軍早就出手了，台灣早就地動山搖了。據說台灣安全部門正反覆推演如何避免賴清德等人被突然「斬首」、如何安全撤離等等。其實推演也沒用，解放軍不出手則已，一出手必是迅雷不及掩耳，賴清德之流根本沒有機會逃跑。