香港的負面消息一浪接一浪。繼有33年歷史的海皇粥店全線結業，另一餐飲集團鴻星又被證實拖欠員工強積金供款，接着本地大行恒生銀行傳出大裁員，個別部門削減人手幅度高達五成。有得留低者亦要重新申請職位，跟外部人士一起競爭。

如果說，海皇粥店因為食品質素不怎麼樣，難以迎合現今飲食潮流，結業是必然的事；那麼，恒生大裁員卻是許多人的意料之外。須知本地銀行一向較少炒人，新冠疫情期間，該行多名職員被揭發違反在家工作安排而跑去行山，最後也僅是收警告信而沒有被炒，當知人們認為該行較有人情味，並非虛言。

然而，變幻原是永恒。今時今日經濟環境惡劣，除了公務員仍能稱為鐵飯碗，已沒有一個行業的從業員能永保工作。尤其AI發展過於快速，人們還未能適應這個新時代，新時代已將部分人淘汰。筆者常用的一些購票App、電子支付App、外賣App以至電訊公司App，「聯絡客服」一環早就變成聯絡AI客服，難以找到真人對話。這樣對企業來說當然節省人手與成本，但對客人來說未必方便，AI客服只知將問題簡單分類，答案公式化，有時候未能解決問題。惟現實趨勢就是如此，只能適應。

微軟創辦人蓋茨預言，未來10年，AI將大幅取代人類在醫療及教育等傳統工作，並認為最終人類毋須做大部分事情，意味大部分打工仔都會失業。偏偏本港一些活在象牙塔的學者不知民間疾苦，還煞有介事叫打工仔「提升競爭力自求多福」，堪稱廢話連篇。不知這些蛋頭學者有沒有自我提升競爭力呢？其論文是否由AI生成的呢？相信大學管理層也在盤算，減省大學冗員，早日實現AI教學。