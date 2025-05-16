印度人肯定是聰明的族群，如今很多跨國企業位居要津的，都是他們的族人，但近日爆發印度與巴基斯坦戰爭，觀乎新德里的領導層，不論是判斷、決策和處理危機的能力，水平竟然低到如同小學生。當代的民主社會，是否當真可以選賢與能？且看今日的美國政壇，答案讓人搖頭；再看今日的印度政壇，答案更是讓人沮喪。

近期印巴兩國的軍事衝突，是始自上月底，當時印度派出4架法國製的陣風戰機，試圖侵擾巴基斯坦邊境，巴軍隨即出動兩架梟龍戰機升空應對，更用雷達鎖定了4架敵機。印方一眾機師眼見勢色不對，掉頭便走，最終並無出現空中駁火的場面。陣風戰機應該比梟龍戰機先進，你4架，對方只有兩架，還要被人家的雷達鎖定，此事忒不尋常，按理印度政府須馬上徹查原因，詳細檢討，再徐圖後算，但當代的民選政府，一旦有何風吹草動，丟失了國家顏面，執政者可能就要下台，因此他們往往被迫冒險犯難，寧可大賭一鋪。

印度總理莫迪為挽回面子，惟有來一次豪賭，在5月7日突然派出約80架戰機攻擊巴基斯坦。據說巴軍只出動了40多架戰機迎敵，便換來6比0的戰果，印軍折損了6架戰機，損失十分慘重。這年頭的民主社會普遍短視，執政者打敗仗大多便要馬上落台，莫迪戀棧權位，只好採用愚民手法，對外宣稱印度戰勝了，還動員全國民眾歡慶10天。

上世紀末，中國對美國的電子戰曾經輸得一敗塗地，然而，解放軍願意面對現實，更痛定思痛，結果才發展出今日尖新的軍用電子科技。反觀印度這個所謂的民主國家，其政府一味自欺欺人，拒絕面對短期的失敗，長遠而言，那肯定會輸得更慘！