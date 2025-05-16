印度總理莫迪宣布要舉辦一連10天的愛國勝利宣講活動，要將這次對巴基斯坦軍事行動中的「成就」，傳遞給每一個印度人。為此，他特地到位於前線的空軍基地發表演講，在精心設計的畫面中，莫迪受到印度士兵的歡呼與擁戴，而背後是一架俄製戰機，遠方還隱隱可見俄製S400防空系統。

如果你只看印度媒體與網絡，並且接受了莫迪與印度軍方的說法，那你肯定會認為，印度在這次印巴衝突中大獲全勝，之所以選擇暫時停火，只是不想讓衝突升級，導致兩個核武國家爆發全面戰爭罷了。但事實真是如此嗎？

無獨有偶，特朗普也不斷吹噓自己在對中國的關稅貿易談判中獲得勝利，他不斷強調，關稅只是他達成目標的手段而非目的，在他運籌帷幄下，美國成功提高對中國的關稅，並讓中國同意取消對美國企業進入中國的非關稅貿易障礙，包括行政審查、投資限制與技術轉移要求，讓美國企業得以進入中國市場，進一步拓展出口與貿易空間。

特朗普還「寬大」的表示：「我們並不是為了傷害中國，而是希望在公平對等的基礎上，打造雙方都能獲利的經濟關係。」他同時「憐憫」地表示：「中國正在經歷動盪與經濟放緩，他們關閉了許多工廠，需要工作機會。」卻完全沒有提到關稅戰對美國自身造成的嚴重創傷。

正所謂「有為者亦若是」，東亞一隅的小島，表現也不遑多讓。台灣行政院秘書長龔明鑫率團赴美洽談投資，竟說出：「希望促成美國再次偉大！」 面對美國課以32%的重稅，賴清德的結論是：「特朗普總統想要確保世界和平，不再發生戰爭。」還強調美國愈強大，台灣也會愈強大！「喪事喜辦」真成了全球政客解決問題的世界潮流！