京官調研考察，對工商界和企業家提出四點希望，開宗明義第一點就是要發揚鬥爭精神，當國家利益受損時，希望港澳商人能夠挺起胸膛堅守國家利益底線，展現出應有的風骨和氣節。最近有港商因為出售海外碼頭而被推上風口浪尖，被質疑不愛國。京官在這個時候講出這番話，大部分人很自然都會對號入座，覺得是針對港商多於澳商。這個猜想估計十不離九。

香港一向以來是中西交匯之地，過去中國和美國關係良好的時候，的確可以兩邊獲利，但前提是中美兩國皆能互惠互利。例如中國內地通過香港對外貿易和投資，賺取外匯，同時借助香港做風險管理，避免外圍的衝擊直接影響內地。反過來，美國亦可以用香港的聯繫匯率和普通法框架，在風險可控的情況下進入中國內地市場。

然而，隨着中美關係近年由互惠互利走向劍拔弩張，香港已由「食兩家茶禮」變為雙方對抗的前沿陣地，內地政府要不斷鞏固香港的國安陣線，美國政府則動輒制裁香港來立威。這真是應了一句「出得嚟行，遲早要還」的江湖話。現在美國在貿易問題上明顯已經將香港與中國內地一視同仁，實施同樣的關稅稅率。早前有港府高官批評美國政府企圖模糊化「一國兩制」，正是這個意思。

「一國兩制」是中國政府對港澳問題的基本國策，但能夠發揮多大的「兩制」之利，是需要內外配合的。也就是不但內地要堅守這項制度，世界各國亦要認可這項制度，才能發揮「兩制」的威力。所以，香港在對外交往的時候，必須把握好聯繫內地市場和堅守自身特色的平衡，並多向外界傳達香港的獨特性依然健全的訊息，以彰顯兩制之別，這樣才不會令美國的圖謀得逞。