法、德這兩個經常將民主、自由及多元價值掛在口邊的歐盟大國，其執政黨為了打壓近年在兩國興起的極右勢力，在政治上以至法律上都無所不用其極，肆意剝奪極右對手參選、執政和組織政黨的權利，以莫須有的罪名拘控對方的領導人物。但其實這些都不及另一歐盟成員羅馬尼亞的情況那麼赤裸和誇張，只是因為其國小力弱，而未有引起廣泛關注。

先從去年底舉行的羅馬尼亞總統選舉說起。同時獲得左翼社會民主黨和中間偏右國家自由黨支持的原總統約翰尼斯，因為已連任過一次而不能再度參選，最後這兩大老牌政黨決定不再合作，各自推舉人選競逐總統。豈料在首輪投票中得票最高的，竟是立場反歐盟、反移民及親俄羅斯的無黨籍候選人傑奧爾傑斯庫，得票率有近23%。

社民黨和自由黨的候選人，加起來的得票率仍有約28%，理應可在第二輪投票中擊敗極右對手。問題是他們都不是首輪投票中得票第二高的候選人，另一反對派女候選人以爆冷姿態，以0.03%的得票率差距勝過排第三社民黨的候選人，因而獲准進入次輪投票，與傑奧爾傑斯庫一決雌雄。換言之，一向以主流派自居的社民黨和自由黨，必定會喪失總統寶座。

約翰尼斯眼見自己的兩大盟友失利，決定使橫手運用總統身兼最高國防委員會主席的特權，指控俄羅斯透過TikTok等社交媒體支持傑奧爾傑斯庫及操控今次選舉。大部分法官均由兩大黨委任的憲法法院，其後亦推翻了先前的判決，宣告首輪選舉結果無效，並裁定任期本應屆滿的約翰尼斯可以繼續擔任總統，直至選舉重新舉行和新當選者宣誓就任為止。這擺明就是輸打贏要、濫用司法的反民主政治操弄。

明日再講續集。