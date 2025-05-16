世界視線：中美博弈兩模式　地緣政治急轉化

隨着美國總統特朗普向各國揮舞「對等關稅」大棒，全球的地緣政治開始加劇轉化。著名政治分析家、聯合國安理會前主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）就提出，由19世紀到第一次世界大戰，歐洲是支配世界的中心，之後轉到美國，並開始改變世界，以美國政制為政治模式，經貿則是因應美國安排的整體布局。如今特朗普式的新布局，是承接過去美國的單邊主義，全面揚棄美國先前建立的《聯合國憲章》、國際貿易組織等。這一切是基於美國政治霸權中心觀，它經歷了令蘇聯解體的成就以及全球獨大，更難接受中國的崛起。

不過，特朗普的霸權觀與前總統拜登不同。拜登是繼承過去美國鷹派耍陰險的顛覆和戰爭手段，挾持北約以及日本、南韓、澳洲等盟友，對抗俄羅斯。而特朗普看到拜登藉俄烏戰爭向盟友「吸血」，但國債及貿赤仍不斷增加，無法挽救被掏空的國民經濟，他喊停俄烏戰爭就是要為援烏「止血」，加徵「對等關稅」是希望減少外貿赤字，增加稅收來扶助製造業，令製造業回流，增加就業和美國產品出口。然而，這是嚴重損害公平貿易原則及其他國家利益的行為，因此美國希望建立與不同國家的雙邊關係，逐個擊破，分化各國以逐一征服，維護霸權，而整個計劃最針對的國家就是中國。

對於特朗普政府的挑戰，北京表示中國並沒有視美國為敵人，中國奉行自由貿易，倡議及尊重全球發展、安全和文化多元性。而整體安全及繁榮，是需要建立互動、溝通和合作，國與國是可以競爭，但不是「零和遊戲」，須尋找共同利益，並合作以達致雙贏，這無疑是爭取各國的支持。

面對美、中這兩個推動地緣政治的模式，全球出現了多極：中、美、俄；多邊：歐盟、東盟、南方共同市場（Mercosur）、非洲聯盟。就連日本前首相鳩山由紀夫最近亦提出，日本要在新時代重新規劃其國際位置，意思是希望日本政府可以爭取戰略自主。此外，歐盟聲言要盡快通過《中歐全面投資協定》，加快擴大與南方共同市場的合作，並準備接觸多個東盟國家，探討合作。當然，還有中、俄在非洲經過多年努力得來的支持。而各國就「對等關稅」問題亦各自拖延協商，使華府愈來愈感受到壓力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻