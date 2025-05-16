產評：美元信用已受損　港元聯匯得思危

雖然美國已先後與英國及中國達成某種形式的貿易框架協議，止住雙邊貿易繼續惡化的趨勢，惟最終協商條款如何尚未可知，且與其他如歐盟及日本的談判仍不明朗。美元信用賴以支持的全球化基礎既已被特朗普弄得四分五裂，對美元信用所造成的傷害，正反映在美國債市表現。雖然此刻維持港元聯繫匯率對香港有利，但世界在變，香港不得不思考應急備用方案，為突如其來的金融衝擊作好準備。

中美貿易問題暫時休賽，惟美國10年期債息已重越4月中旬美國暫緩中國以外對等關稅90日前高位；20年與30年期美國債息再試叩5厘大關。有指與部分資金回流美股有關，但美國長年期債息高企不下，不難掩飾美債作為近乎零風險的安全資產角色，已隨着特朗普關稅戰進展而褪色。聯儲局主席鮑威爾昨亦承認，可能正進入供應衝擊更頻繁、更持久的時期，長期利率可能走高，正在調整其總體政策制度框架。

此前歐洲央行監管機構據報要求歐元區銀行評估，若聯儲局於緊急情況拒絕提供美元流動性的影響，更引述業者指，歐洲銀行現對「聯儲融資可能無法獲得」的情景風險評估從幾個月前的0%升至5%，是相當顯著的風險水平。美國盟友如是觀之，其他非美體系經濟體在盤算甚麼，不難想像。

歐洲對聯儲局提供流動性的疑惑、金磚國家擬共同建構新貨幣體系、石油輸出國更關心非美元貿易支付結算的進展，這些圍繞美元信用下跌而研究自保行動的種種做法，皆非偶然。特朗普政府要消減美國的貿易逆差，但是美元作為國際儲備貨幣，貿易逆差本來就不可避免。

全球化既是美元霸權的根基，政策高透明而穩定，支持美元信用，可如今美國政策朝令夕改透支美元信用，全球化紅利消散，美元霸權基礎已受破壞。各國意識到美元資產潛在風險，着手降低對美元融資的依賴，推動多元化儲備，方為上策，這造就今年來金價升勢。

過去美國掌握國際貿易的計價、結算和儲備貨幣，長期主導全球財富分配權。可當美元信用弱化，美國天量債務不可持續，美國金融霸權將有所動搖。到底聯儲局是否有能力應對極端金融動盪？減息放水是否就能化解金融危機？美國政府是否能如期償付債務？美國企業在關稅戰下利潤受挫，是否可繼續每年以巨額回購股份支持美股只升不跌？美國經濟結構轉型過程中，一直靠債務來支持的消費，能否繼續支持經濟繁榮不倒？今時今日，只怕這些問題都不再有百分百的絕對答案。

美國推動國際貿易再平衡，將無可避免重塑國際貨幣秩序。雖然港元聯匯以不變應萬變，是目前最有利香港的選項，但世界貨幣體系在變，香港倒要居安思危。美元霸權雖不會一夜倒下，惟貨幣穩定對經濟影響茲事體大，如何尋求更好地發揮國際金融中心角色，如何優化貨幣機制，研判數碼貨幣發展，探索金融科技創新，都是港府應及早探討的課題。