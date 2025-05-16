正論：開心指數略回升　經濟始終大隱憂

隨着疫情完結，香港復常，經濟活動亦已跟以前分別不大。然而，一項調查顯示，香港家庭開心指數在連跌3年後，今年雖然略為回升，惟仍低於疫情前。港人開心與否，跟家庭資源、居住環境息息相關，當中育有年幼子女的家庭，因為經濟擔子沉重，子女學業壓力大，開心指數亦低於其他家庭。有關數據再次給予政府當頭棒喝，民生政策宜從這些方面減壓着手，否則難言提升港人幸福感。

調查結果反映，香港家庭開心指數由2024年6.43分，回升至今年的6.91分，但仍低於2021年疫情初期的7.26分，當中有三分之一受訪家庭的開心指數為6分或以下，屬一般甚或偏低。影響家庭開心與否的4大因素，依次為個人開心指數、家庭居住環境、家庭健康狀態和家庭溝通模式。值得注意的是，有3類家庭的開心指數較低，包括低家庭資源－心理資本，即居住環境不舒適、遇上家庭問題雙方不嘗試溝通，以及育有6至12歲小孩的家庭。

撇除家庭溝通問題屬較主觀因素，其他關乎開心指數的原因，正是社會大眾最關心的問題。事實上，房屋問題一直困擾港人至深，以往高樓價、高地價、高租金，無殼蝸牛不吃不喝也難以供樓，只能望樓興嘆。近年樓市不振，樓價已較高峰期回落最少三成，惟環球經濟不明朗，香港經濟也是疲不能興，最近更湧現裁員結業潮，小市民更加不敢入市買樓，在置業方面始終難言滿足。公營房屋方面，政府近年不斷追落後，公屋平均輪候時間略見縮短，惟沒有三五年依然無法上樓。取締劣質劏房也是雷大雨小，雖出台種種條文，實行起來並不容易，結果基層家庭依然未能安居樂業。

另一方面，養育小孩任重道遠，皮費不輕，調查指育有6至12歲小孩的家庭較不開心，可能跟子女升學、面對呈分試等壓力有關。香港父母望子成龍心切，普遍有「不能輸在起跑線」的心態，催谷情況嚴重，子女學業稍有落後，隨時會影響親子關係。疫後發生多宗學生輕生個案，反映學業壓力山大的冰山一角。

講到底，錢不是萬能，無錢卻是萬萬不能。如果家庭經濟條件富足，許多問題早就不是問題，無奈目前市道並不景氣，連銀行都要大裁員，經營不善的企業更是紛紛倒閉。網上不時見到中年失業者，搵工搵足一年仍是待業，慨嘆就業市道慘淡。這跟疫情前樓股齊升的時代，顯然不可同日而語。尤其中美對抗暗流洶湧，貿易戰似暫時偃旗息鼓，但誰也不知道形勢會否突然轉變。環球經濟陰晴不定，各地經濟增長放緩，加上人工智能發展迅猛，愈來愈多工種被AI取代，人們就業更加困難。未知之數實在太多，經濟隱憂巨大，港人開心不起就是必然的事。

作為執政者，港府當然有責任振興經濟，帶給市民真正的獲得感與幸福感。從是次調查結果可見，港府施政仍需努力改進，港官必須更接地氣，學懂易地而處，真正做到急民所急，想民所想。