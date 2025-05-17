產評：經貿收縮兼轉型　香港求存靠金融

中美世紀博弈，全球化經營環境不再，取而代之是朝向兩大技術制式發展，產業鏈、供應鏈大重組，不再以效益行先，加上關稅被武器化，經濟與貿易「雙縮」將是無可避免。奈何全球經濟處於朝向電動化、數碼化與智能化轉型，消費習慣也在大轉變，傳統產業可謂多面受敵，企業求存甚艱難，單靠「慳」成本，並不能確保可持續性，更不可能「以不變應萬變」，得因應劇烈的市場變化並快速調整，持續創新才是生存之道。全球困局如是，香港經濟沒有例外，翻身惟有寄望金融業突圍。

中美兩強爭雄，隨着特朗普重返白宮而激化，4月美國推出的「對等關稅」，嚇壞全球，雖然如今已全部延期實施，但所謂的「90日暫緩期」，誰也難料變化，這使得全球經貿陰霾難消，企業只有見步行步，最怕是美國狂人總統又再反口覆舌，「落閘放狗」，手停口停。

美國政策不穩定性，促使各國主動檢視與美國的經貿關係，反正不能再依賴美國這單一市場。中國在與美舉行經貿會談前，已推出降準減息等全面性的刺激經濟措施，為脫鈎作好最強準備，其他國家見到中美可以迅速達成聯合聲明互撤額外關稅，自然也覺難以拿捏美國的底線。至少在今夏完結前，全球經貿都處於角力階段，金融市場趨向波動，就連國際大孖沙都寧可沽貨持現金，足證「世界難撈」！

更令企業難堪的，是美國經濟衰退風險及貨幣政策不確定性，美國債務危機等問題，令美元走向添變數，難以掌握營運中的匯兌及應收帳風險，出口或製造企業都在捱打。

貿易保護主義興起，民族情緒上升，取而代之是國潮興起，國際化不再是大賣點，反而本地化、個性化潮流興起，全球規模化產銷模式生變。再加上產業朝電動化、數碼化、智能化轉型，電子支付、網絡購物大行其道，服務性行業若只管畫地為牢，故步自封，未順應潮流對營運作出革新，自然難逃被淘汰的命運。

各地政府需要不斷以財政手段「揼錢」力挺經濟，財赤變成常態化，物價基本穩定，為低息環境創造條件還好，一旦通脹重現，噩夢難完。企業不求變難存，求變也不一定能存，減少投資，現金為王的取向，不利就業市場，景氣繼續探底，又抵銷了政府刺激政策的作用，惡性循環不知如何收科。

香港經濟如今似穩未穩。國際市場詭譎多變，出口形勢不明朗；本地樓市未見底，拖累百業；一舖養三代，炒賣的士與小巴牌皆可致富的日子，統統已成過去；移民潮後本地中產消費群需時重建，旅客消費旺丁未旺財，零售消費與旅遊市道躺着也賺錢的日子也不再。即使是創新科技產業，叫做有產業政策支持，但資本投入大，也需要合適的人力資源配合，即使研發有成果，商業化也需時，必須有一個十分之蓬勃的資本市場來支持融資便利。香港僅餘的「利器」，就是金融產業，國際金融中心必須設法配合國家戰略與區域經貿新趨勢發展，要愈做愈好，擔起撬動百業增長巨輪的重責，「明天會更好」才不再是口號。