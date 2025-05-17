娛圈單打：難得視帝再出山 因乜解究欠宣傳

視帝林保怡事隔13年重返TVB演出新劇《刑偵12》，將於下周一接檔《虛擬情人》首播。奇怪嘅係，除咗開拍初期，曾齊集所有主演一齊宣傳，反而愈近播出日期，愈未見大型造勢活動。跟佘詩曼、楊茜堯回娘家拍劇、鋪天蓋地式宣傳完全係兩回事，因乜解究呢？

即係咁，《刑偵》系列不嬲有捧場客，由陳年經典《刑事偵緝檔案》，到跟內地合拍嘅《刑偵日記》，俱有不俗口碑。今次保怡再次出山，本身已有一定叫座力，加上《刑偵12》陣容不弱，既有新科視帝張振朗，又有網民最愛女主角陳自瑤，單睇牌面，點都比《虛擬情人》勝一籌。偏偏宣傳奀茄，冇乜聲氣，都可謂奇哉怪也。

唔通保怡貴人事忙，唔得閒配合宣傳？定係TVB對新劇信心十足，認為不用大事鋪張？有指保怡拍攝此劇搏晒老命，動作場面均為親身上陣，不慎觸發右肩舊患，可見佢絕非揸流攤。點都好，未有大型造勢活動，可能只係暫時未齊人啫。YoYo都好識做，喺社交網釋出爆乳美照，睇到網民大嗌劇未播先興奮！

想當年，保怡憑《金枝慾孽》獲封視帝，風頭一時無兩，其他主演劇集如《妙手仁心》、《鑑證實錄》全部經典，亦係港劇最輝煌時代。保怡2011年拍完《天與地》離巢，期間返過內地拍劇，亦曾與ViuTV合作，可惜收視未如理想。

視而優則影，2023年港產片《白日之下》上映，為佢贏來多個電影獎項提名。今番重返TVB，老一輩粉絲都非常期待。無奈男女大不同，始終未見佢獲得如同佘詩曼、楊茜堯嘅一級待遇。