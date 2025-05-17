儘管中美關稅戰暫時休兵，但美國對華科技打壓並沒有絲毫放鬆，反而變本加厲，更加歇斯底里。其商務部威脅，全世界任何地方使用中國華為昇騰人工智能（AI）晶片，都可能違反美國出口管制而面臨處罰。這豈止是長臂管轄，根本就是強盜邏輯，你自己禁止華為晶片也就算了，為何不准別人使用？難道老美真的以為自己是上帝，可以統治全世界？

美國打壓中國科技企業的理由無非就是「偷竊技術」或「威脅國家安全」，但從來沒有提供任何證據，說你有罪就是有罪。實際上，當今中國部分科技領域已追上甚至超越美國，到底是誰偷竊誰，還真不好說呢。就以華為5G技術來說，早已遙遙領先全球，莫非這是偷竊美國的？再來看看無人機技術，中國更是獨領風騷，難道也是偷竊而來？即使是老美一直自吹自擂的AI領域，隨着中國DeepSeek橫空出世，美國AI神話也被徹底戳穿。

老美至今還不明白這個道理：阻擋別人的路，並不會讓自己走得更遠；阻止別人發展，並不會讓自己更偉大。這些年美國動用國家力量甚至聯同盟友一起打壓華為，結果華為並沒有被壓垮，反而愈鬥愈勇。如今眼看華為昇騰AI晶片暢銷全球，其性能不亞於美國英偉達同類晶片，成本卻遠遠低於對方，老美又開始焦慮了，又要全球封殺了，甚至連中國企業也不准使用，其蠻橫霸道可見一斑。

不過，正如多年前美國對華為斷供晶片，反而促使華為下定決心推出鴻蒙系統一樣，這次美國打壓昇騰晶片，只能激勵華為及其他中國企業加快自主步伐。以中國人不屈不撓的精神，加上雄厚科技基礎以及超大規模市場的助力，中國科技崛起是歷史的必然，任何力量都無法阻止。

其實，美國並非沒有明白人，微軟創辦人蓋茨近日接受美媒訪問時再次指出，美國對中國的科技禁令，可能適得其反，不但未能遏制中國的科技發展，反而加速其在晶片等關鍵領域的全速前進，「美國人讓中國人意識到，他們需要製造自己的晶片，而他們在這方面確實取得很大進展。」蓋茨並不是第一次，也不是唯一發表這種觀點的重量級人物，許多美國科技巨擘都曾提出類似警告，奈何政客們走火入魔，根本聽不進任何意見。說到底，華府倒行逆施，只能搬起石頭砸自己，令全球減少對美國技術的依賴。