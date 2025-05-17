菲律賓1946年獨立後，倣效美國實行三權分立制度，當中亦包括一人一票的民主選舉。可是過去這麼多年來，菲律賓的民主制度在形式上雖然具備多黨選舉的框架，卻予人虛有其表的印象。最近剛剛結束的國會中期選舉，又再次印證了這一點。

這次選舉的暴力事件特別多，槍擊、暗殺等行徑頻生，期間造成多人傷亡，反映暴力已成為菲律賓政治競爭的一種手段。與此同時，今年選舉也賄選成風，不少候選人公然通過分發現金、提供低價大米等利益賄賂選民，削弱了選舉的公信力。

但菲律賓民主制度最深層次的問題，卻是政治家族長期壟斷權力。該國逾80個省之中，大部分是由不同的政治家族掌控。總統小馬可斯家族這次通過參眾兩院席位布局，依然維持己方陣營在中央的影響力；前總統杜特爾特則規避任期限制，再次當選達沃市市長，成功鞏固其家族在地方的權力。兩者均體現菲國所謂選舉只是權力世襲的表演場地。

這種家族政治的模式無疑削弱了菲律賓民主的代表性，讓政治淪為家族分贓，而非民生改善的途徑。選民的選擇權被限制在少數家族內，結果很容易導致政府資源分配不均、社會階層固化。

菲律賓之所以出現這種民主困局，很大原因是西班牙殖民統治該國時期，推行封建土地制度和政教合一統治，通過賜封土地形成大莊園制，導致土地高度集中，催生了地主與佃農的依附關係，成為後來地方家族壟斷權力的基礎。美國接手管治菲國後，雖然移植了三權分立和選舉制度，仍通過扶持地方寡頭鞏固其權力，導致菲律賓獨立後的政經權力依然集中在少數家族手中，形成半民主半封建的選舉文化，並且影響至今。