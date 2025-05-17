上回講到，羅馬尼亞兩大老牌政黨，現正聯合執政的左翼社民黨與中間偏右國家自由黨，因為選舉策略失誤，雙雙喪失進入總統選舉第二輪投票的資格。眼見總統寶座將落入親俄的無黨籍候選人傑奧爾傑斯庫，或另一反對派成員手裏，兩大黨與獲他們支持的原總統約翰尼斯，決定使橫手指控傑奧爾傑斯庫聯同俄國操控選舉，最終促使法院推翻在去年底舉行的首輪投票結果，整場總統選舉須於本月初重賽。

推翻民主選舉結果只是兩大黨進行政治操弄的第一步，執政聯盟在重新舉行的總統選舉提名前夕，以煽動顛覆及支持法西斯主義等罪名，將正前往登記參選的傑奧爾傑斯庫拘捕，令他無法參與重選。兩大黨又吸取上次選舉票源分散的教訓，改為聯合推舉單一候選人參選，以為這樣便可以穩操勝券。

然而，重選結果再一次爆了兩個冷門。其一，是去年首輪投票中得票僅排第四的另一極右派候選人西米翁，得票率竟爆升3倍，以近41%居首，足足是兩黨聯合候選人的兩倍。

第二個爆冷是，今次得票第二多的，為去年未有參選的另一無黨籍人選達恩。兩大黨的聯合候選人，以少於1%得票之差淪為第三，再次無緣進入將於明日舉行的第二輪投票。

西米翁得票爆升，除了反映當地民眾對極右思想的支持，兩大老牌政黨近年為求保住執政地位，漠視原有支持者的意願，政策立場左右不分，並聯手打壓異己的行為亦犯了眾憎。為免極右派上台執政，其他歐盟國家與部分兩黨支持者都紛紛轉投立場相近的達恩。因此不論最終選舉結果為何，原有的兩大政黨都已被打殘。但相信法國、德國的所謂主流派政團，都未能從中吸取教訓，回歸民主正途。