俄烏在土耳其伊斯坦布爾的談判果然屁也沒談成，雙方用「同意交換1,000名戰俘」的議題糊弄一下了事。說實在的，這件事最失望的是烏克蘭和歐洲的「恨俄黨」——德國、法國、英國、波蘭等。較早時，他們被普京和特朗普排斥在外，他們當然也恨特朗普，但不敢惹惱也惹不起美國，只能像棄婦般嘮嘮叨叨、以淚洗面。而特朗普毫無憐憫之心，冷漠以待，直到和普京打得火熱，對烏克蘭總統澤連斯基辣手摧花，一股腦兒拿走了烏克蘭礦產之後，特朗普才對恨俄黨有一些好臉色，他們立刻喜出望外，覺得自己又能在俄烏停火問題上說上話了，可以扮演角色了，猶如野狗見到被啃剩下的幾根骨頭撲過去也！他們以為自己又有了可以支持烏克蘭、威脅俄羅斯的力量。

英國首相施紀賢說，普京拒絕參加談判，是在阻礙和平。德國總理默茨說，普京要為自己缺席而承擔後果。法國外長巴羅說，美國和歐洲應該使用毀滅性的制裁，掐住俄羅斯的喉嚨，迫使其同意與烏克蘭停火。歐盟委員會主席萊恩說，為加大對普京的施壓力度，歐盟正在制訂新一輪對俄制裁方案。挪威國防部長桑德維克也來湊熱鬧，聲稱將在今年底前按計劃完成向烏克蘭交付F16戰機，幫助烏克蘭加強防空能力。

事實上，今次俄烏停火談判根本就是「瞎扯淡」，雙方都不可能接受對方的條件。消息說，俄方要求烏軍從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱撤軍。烏方認為「不切實際」、「不可接受」，要求俄軍全部撤出其領土包括克里米亞，並按照「全部換全部」原則交換戰俘，雙方才有可能實現和平。

由此可見，在特朗普已斡旋多時、俄烏都已了解對方要求的情況下，俄烏談判還是各自開出必然談崩的條件，那就是大家都在「玩嘢」，都是毫無誠意。對此，歐盟恐怕是心竊喜之的，惟其如此，它才能上下其手，顯示存在，獲取好處，只是普京是不會讓它得逞的，特朗普也厭惡之。