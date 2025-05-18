當今世界資訊發達，訊息流通，任何執政者都無法隻手遮天，隱瞞真相往往弄巧成拙。最近印巴軍事衝突的結果全世界看得清楚，印度空軍被打得毫無招架之力，以0比6的戰績慘敗，這是不容否認的事實，但印度政府卻喪事喜辦，聲稱取得勝利，還發起一連10天的全國慶祝活動。總理莫迪更是大吹大擂，形容印度在戰場上如何佔據上風，印度製造的國防裝備如何了不起云云。政客吹牛不奇怪，但如此自欺欺人的吹法實在少見，這真是應驗了網絡潮語：只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。

論吹牛的本事，特朗普已是舉世公認的專家，沒想到一山還有一山高，他比莫迪還是差遠了。其實也不難理解，莫迪一直靠操弄民粹主義來鞏固執政地位，當然不能承認戰敗，尤其不能承認敗於世仇巴基斯坦。所以，明明被打得狼狽不堪，還是要大事慶祝「勝利」，無非想通過控制社會話語來激化民粹主義情緒，讓印度民眾獲得心理滿足。這種精神勝利法，除了印度之外別無第二家，因為印度民眾熱衷於這一套，他們不僅不會承認敗於巴基斯坦，甚至認為自己樣樣都勝過中國。

一直以來，印度總是喜歡拿中國來比較，即使其GDP只有中國的五分之一左右，也認為自己比較強大。加上西方不懷好意的吹捧，印度人更是飄飄然。就以軍事裝備來說，印度是出了名的雜牌軍，本身生產不出先進武器，只能不惜工本向外國購買，因此五花八門，看似甚麼都有，其實根本無法互通，得物無所用。但印度人對萬國裝備似乎很滿意，莫迪曾吹噓一架法國陣風戰機就可以抵擋5架中國殲20隱形機。有印度軍事專家甚至聲稱要跳過五代機和六代機研發，直接研製七代機，果真是「人有多大膽，地有多大產」。

有人經常拿「人口紅利」說事，認為印度人口已超過中國，平均年齡也比較低，將來的發展潛力和市場規模都不亞於中國。是嗎？如果人口多就有紅利，事情也就太簡單了。無可否認，印度確實擁有不少科技人才，美國硅谷高新企業的高管，據說30%是印度裔。但不可不知，印度也是全球最多文盲的國家，印度官員承認現在還有2.8億人沒有接受過教育，難怪許多外資企業在印度搞得焦頭爛額，人口紅利云乎哉？

心比天高，命比紙薄，這才是印度的真實寫照。