烏克蘭總統澤連斯基在英、法、德等國背書下，早前向俄羅斯囂張發出停戰30日的「命令」，卻被老謀深算的俄羅斯總統普京「反將一軍」，建議俄烏直接到土耳其談判，俄方不設任何先決條件。當時本欄已斷言，這只是拖延而已，根本不是真心想達成停戰和談。事實證明，雖不中亦不遠。

雖然澤連斯基及俄方代表都已抵達土耳其，但俄羅斯僅派出低層級官員與會，包括副外長、俄軍總參謀部總局局長、國防部副部長，連一個正部級官員也沒有，普京更加冇影。以致原本也想湊熱鬧參加談判的美國總統特朗普興趣缺缺，講明沒有普京便不出席，只剩下澤連斯基做獨腳戲。

戲子總統形容俄方派出的代表團為「裝飾品級」，連是否已獲授權，以及是否能夠做決定也不清楚。至此，英法德等國及戲子總統自己，終於知道被普京糊弄了一場。其實，普京早就講過，澤連斯基是非法總統，無權代表烏克蘭與俄羅斯簽署任何文件，皆因其任期早就屆滿，只不過以戰爭為由拖延選舉。試問普京怎麼可能自貶身價，跟一個沒有代表性的政客討價還價？

明乎此，當知普京提出這次不設先決條件的談判，只是拖延戰術而已，其中一個目的，無非敷衍一下特朗普，算是給老朋友賣個面子，同時亦向歐洲展示善意。俄方這些低層級官員能否談出個甚麼，根本不是重點。目前俄羅斯戰場形勢大好，普京亦深知歐洲長貧難顧，不可能永續支持烏克蘭。特朗普更是無心戀戰，橫豎烏克蘭礦產已經到手。沒有美國支持，烏克蘭一天也難撐下去。俄羅斯則繼續在戰場上高歌猛進，所謂談判只要拖多兩拖，烏克蘭必然兵敗如山倒，不得不投降，屆時普京才壓軸登場也不遲。