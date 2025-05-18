台灣立法院召開黨團協商，韓國瑜請議事人員通知民進黨團「一龍二鳳」來協商，民進黨為此大怒，痛批韓國瑜的說法「物化女性」，要求他道歉。對此韓國瑜解釋，自己絕無侮辱的意思，龍是真正的男人，鳳是稱體貼、美麗大方的女孩，沒有惡意。韓反問：「歧視哪一個點？那龍是歧視柯總召囉？」但也表示既然民進黨不喜歡開玩笑的稱呼，他自己以後會克制。

民進黨之所以反彈，不知是聯想到香港的「一樓一鳳」，還是其他更不雅的含意？但韓國瑜確實應該道歉，因為他真的犯了用詞不當的錯誤。首先，鳳這個字的原意並非形容女性，鳳凰並稱，類似鴛鴦並稱，鳳凰是一種神話中的生物，鳳是雄性，凰是雌性，所以古曲有所謂「鳳求凰」，若鳳代表女性，那此古曲豈非世界最早的同性戀曲調？鳳之所以代表陰柔，是相對於龍，龍為陽，鳳為陰，所以龍鳳並稱時，鳳才可代指女性，單獨使用則並非如此。若鳳真代表女性，三國有云「臥龍鳳雛」，龐統難道是位女士嗎？顯然不符合史實。

但韓國瑜真正犯的錯誤，卻是用龍鳳來形容民進黨的柯建銘、吳思瑤與陳培瑜；台灣媒體人黃暐瀚就曾用「人中龍鳳」形容過民進黨的吳崢與賴品妤，結果被網友嘲諷，批判比喻不倫，但這兩人至少年輕，相貌也還過得去，柯吳陳三人不管從哪個角度來看，都和龍鳳相去甚遠，韓國瑜這樣胡亂攀附，顯然是對龍鳳的濫用，難道不該道歉嗎？

無論韓國瑜是否道歉，這場鬧劇只凸顯了一件事，民進黨這一年來正事不幹，每天就是鬥爭、鬥爭再鬥爭！挖空心思找些奇怪的理由來阻礙議事進行。台灣政壇若長此以往，只有不斷內耗衰敗！儼然正在上演一場迅速消亡的台灣奇迹。