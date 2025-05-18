英國工黨政府日前發表移民白皮書，宣布全方位收緊移民政策，包括將入籍門檻由現時的5年倍增至10年，提高申請人（包括其照顧親屬）的英語能力要求，以及引入計分制衡量申請者對英國的貢獻。方案仍處於建議階段，很多細節都不清楚及可能仍有變動，包括是否只針對新政策公布後才入境的人士，抑或現時已身處英國的準移民也受影響，令他們要呆等5年又5年和急需惡補英語。

對不少在英香港人而言，他們最關心自己持有的BNO簽證是否也受新政策影響，「移民監」會否無緣無故被「加刑」，尤其當地經濟持續不景氣，部分人原定在取得永久居留身份後，便會返回香港打工搵真銀。一些主要或聲稱為了教育問題而移居英國的港人，其子女如報考當地大學時仍未成功入籍，會否被視作國際學生而需要滿足較高的入學標準和貴幾倍的學費，令他們大失預算。

工黨在去年大選已大力抨擊前朝保守黨政府的移民政策，但主要是針對打擊海上偷渡不力，及將非法入境者送往盧旺達的計劃，現在則轉為收緊合法入境的留學生、專才及其親屬。表面原因是相關移民人數增長太快，令英國的房價、租金和物價齊升，醫療、教育以至就業市場都吃不消，但更關鍵的因素還是政治方面。

非法以至合法移民過多問題，不但觸發年初的極右反移民暴力示威，還令過往支持率只有單位數的右翼英國改革黨民望急升，在早前的國會補選及地方選舉中取得歷史性佳績，迫使左翼工黨政府不得不急速向右轉軚，希望可保住中間派和基層、藍領選民的支持。極右興起，工黨右轉，立場中間偏右的保守黨將會進一步邊緣化，包括港人在內的大量移民家庭隨時被犧牲。