世界視線：特朗普訪阿拉伯　棄以建中東和平

美國總統特朗普上周訪問中東三國，首站是沙特阿拉伯，然後轉赴卡塔爾和阿聯酋，隨行官方團隊有國務卿魯比奧、財政部長貝森特、國防部長海格塞斯、商務部長盧特尼克，商界則有特斯拉行政總裁馬斯克、貝萊德行政總裁芬克、OpenAI創辦人阿爾特曼、亞馬遜行政總裁賈西、數據分析公司Palantir行政總裁卡普，以及波音公司行政總裁奧特伯格等。這樣空前龐大的團隊，據稱是「聚焦擴大在能源、防務和新興技術領域的合作」。

今次阿拉伯富國與美國的接觸，當然少不了軍購，但更重要的是經濟投資，引入美國大商業集團及先進科技公司到來發展，更計劃投資在美國的企業，為這些國家的巨額油氣收入謀出路，不再簡單地購入美債或股票，反映它們對美債缺乏信心，要以資金發展本土經濟，以及在美國開展實質產業。

特朗普表示，他獲得沙特政府承諾4年內投資6,000億美元，阿聯酋則承諾10年內投資1.4萬億美元。而他在卡塔爾首都多哈與政商界共聚時，更揚言今次中東三國訪問可收穫4萬億美元的投資。特朗普同時視察卡塔爾的烏代德空軍基地，並向美軍發表講話，表示美國會毫不猶豫地使用武力，守衞美國及其中東盟友的利益和安全，這明顯是向阿拉伯國家保證，美國會努力維持中東的政治穩定。

由奧巴馬時期至今，中東局勢已經起了重大變化。奧巴馬政府2015年7月在維也納簽訂伊朗核協議時，阿拉伯國家基本上是反對的。不過，經歷了以色列近年的軍事擴張，沙特與伊朗於2023年3月在北京簽署一份聯合聲明，雙方同意恢復外交關係。其後伊朗支持的胡塞武裝與沙特開展和平對話，放棄武力對峙，更將矛頭轉向打擊以色列在加薩的種族滅絕行為。如今阿拉伯國家基本上支持特朗普推動的新伊核協議，反對以色列擬襲擊伊朗核設施的計劃。

今次特朗普訪問阿拉伯國家，並沒有知會以色列，令以色列總理內塔尼亞胡感到不安。特朗普更在沙特首都利雅得會見敍利亞過渡總統沙拉，準備撤銷對敍利亞的制裁，甚至計劃在敍北撤軍，使敍利亞政府有機會收回石油及小麥的龐大收益，長遠更可能收回以軍佔領的戈蘭高地。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻