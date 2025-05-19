歷史的教訓往往沒有作用，後人一樣重複犯前人的同樣錯誤。

歷史教訓可以用文字記錄下來，傳之後人，可惜文字成書，便難免被著書者主觀或客觀地扭曲，更可能會弄虛作假。即使記錄完整，史書亦未必被後人所讀。以往是讀書識字的人少，現在則是大多數人無心閱讀、學習，有歷史教訓而罕有被認真對待，有太多的理由和機會忽視歷史的教訓。於是，社會的技術、物質條件可以大變，社會仍然會犯上與前人相同的錯誤，技術、物質條件改善與知識普及，並沒有減低社會犯上歷史錯誤的或然率，人們的認知沒有根本改善，各種犯錯的因由仍在。

例如，中國人之鄙視印度，說其民族（印度實質是多民族）文化素質低劣，愚昧無可改變，與歐美之視解放以前的中國人一樣。把國家的發達水平連繫到民族的素質，作出種族主義式的歧視，並沒有根據。中國王朝以前鄙視日本，在日本強盛之時，日本亦同樣鄙視中國。

歷史的長河裏有太多的種族歧視，中國本身亦有城鄉之差、漢族與少數民族之別，甚至如游牧民族入侵中原，也視漢族民眾如草芥，蒙古王朝時更把漢人、南人壓在社會低層。現代社會革命、中國的革命，都是要把這些種族主義歧視（背後實質是權力與利益的爭奪）革除，但印度人趕走英國人，印度亦出現新的對國內外種族主義歧視。

中國的社會主義革命還沒有成功，上百年革命歷程仍不斷重複中國及其他國家的歷史錯誤。中國人有着幾千年的繁榮，但中國亦有起落興衰，不是中國人便可保千年不斷的繁榮。或者說共產黨帶來了改變，但建黨立國以來，並不缺可以亡黨亡國的危機。蘇聯可以只有近70年而崩壞。中國在改革開放後的20年大貪腐，到2013年的大整肅才逃過蘇聯的命運。

解放後，中國在極短時間、極惡劣環境創造經濟奇迹，為甚麼印度不能？中國改革開放時歐美不看好，今天印度崛起，中國有些人一樣不看好。歷史上，20世紀初歐洲說美國生產低劣廉價，1960年代世界說日本產品低劣廉價，今天之前中國產品被認為低劣廉價，低劣廉價標籤正改為印度產品。有甚麼絕對的理由可以說明，明天的印度不會像中國一樣升級轉變？

用種族主義來輕視鄙視印度人，犯的是歐美歧視中國人同樣的種族主義錯誤。