美國總統特朗普語不驚人死不休，每每要搶到世界新聞頭條方休，因此許多言行和施政都令人側目。繼要將加拿大納入為美國第51州、購下格陵蘭、奪回巴拿馬運河後，最新力作，是傳出國土安全部擬透過真人騷節目，讓外來移民競逐美國公民身份。

特朗普也是做真人騷而為人所熟知，他深明操縱輿論、製造輿論、新聞必須具娛樂性、爆炸性、搶眼球的道理，這個猶如真人版《魷魚遊戲》的移民真人騷一旦落實，勢必轟動全球，收視爆燈。這樣做是否道德，是否可行，統統不在其考慮之列。想及一班外來移民為了爭取戶籍「打生打死」，卑躬屈膝，特朗普肯定樂不可支。

事實上，反移民主張是特朗普能夠勝選的原因之一，他上台後亦遣返了為數不少的非法移民，算是少數獲得兌現的政治承諾。但由此亦衍生不人道、違反美國吹噓的普世價值等爭議。特朗普連偽裝也撕下，將外來移民當成娛樂節目看待，沒有絲毫憐憫之心，美國在其領導下愈來愈墮落，於此可見。

然而，如果說特朗普的墮落是赤裸裸，是真小人，英國工黨政府則是偽君子。首相施紀賢最近發表移民白皮書，擬將移民獲得永久居留權的條件，從原本住滿5年增至10年，持BNO的移英港人是否受影響，至今未講得清究竟。很明顯，英國只想要高端移民人才，有錢有學歷者多多益善，但大部分移英港人並不富裕，不少家庭仍未找到工作，或只從事基層工作，並非英國政府想要的人才。但自2019年開始，不論保守黨還是工黨，為了反華亂港，不惜對港人擺出仁義道德狀，「5+1」吸去十多萬港人移英。如今終於發現他們無甚經濟貢獻，想甩掉卻又未敢明言，不是偽君子是甚麼？