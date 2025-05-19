美國總統特朗普上月向全球發起所謂的「對等關稅」後，一再表示正等待中國領導人來電，但中方一直未有理會。心急如焚的特氏近日又主動開腔，聲言中美關係很重要，願意前往中國討論外交和經濟議題云云。特朗普的言行經常不一致，講話內容真假難辨，但北京這次大可借勢邀請他訪華，以取一舉兩得之效。

眾所周知，元首級別的國事訪問，在國際政治層面是最高規格的外交活動，標誌着兩國關係達到很高的互信水平。近年中美交惡，北京的目標之一是減少特朗普政策對雙邊關係帶來破壞性的影響。這次若順特朗普之意，邀請他訪問中國，最大的好處是兩國領導人可以面對面直接對話，明確雙方的共同利益與分歧，防止因誤判引發衝突，並為未來合作奠定基調。

退一步說，中美近期在日內瓦經貿會談中達成協議，相互暫停部分加徵關稅，並建立後續協商機制。兩國在特朗普訪華期間，縱使未能就長遠合作達成共識，起碼也有助推動部分關稅問題達成妥協，避免貿易戰升級。

中國此前通過稀土出口管制等措施強硬反制美國，給美國帶來不少衝擊，迫使華府作出讓步。特朗普近日突然表達訪華意願，就是受到國內輿論壓力的緣故。北京邀請特朗普訪華，另一個好處是彰顯中方在維護核心利益的前提下，亦願意給他面子，這有助之後元首互動。

當然，特朗普在外交方面一向不按常理出牌。他一旦訪華，很可能利用訪京機會提出一些中方難以接受的要求，以爭取國內政治支持。北京主動出擊、邀請特朗普訪華的同時，亦要提前做好一系列準備，避免淪為單方面施壓。但無論如何，中美元首見面的主場設在北京，中方肯定站於不敗之地。