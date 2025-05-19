事隔3年多，俄羅斯與烏克蘭再次在土耳其伊斯坦布爾進行會談，但歷時僅兩小時便結束。而且據報烏方代表拒絕以俄語直接溝通，雙方只能通過翻譯對話，實際會談時間其實更短。會談結果亦一如外界所料，幾乎沒有任何實質成果，雙方僅象徵式地同意進行戰俘交換，好讓傳媒有些東西可以報道，不會將會議形容為一事無成。雙方亦原則上同意進行下一輪會談，但舉行時間和地點均欠奉。

根據俄方公布，俄烏在會上提出了各自的停火要求及和平願景，探討進行元首會唔的意願，雙方會再各自草擬有關方案的細節。簡而言之就是各說各話，未有任何共識。烏方代表更直言，俄方在會上提出的條件根本不可接受，重申應先行無條件停火30天。但俄方已一再表明，停火30天只會讓烏軍有時間重整旗鼓，令一個月後的戰火更為激烈，與和平目標背道而馳，因此絕不會答應。

俄方提出的不可接受條件，相信就是俄總統普京對俄烏戰事的一貫立場，即保留克里米亞和烏東4區的控制權（即使並非主權），烏克蘭承諾不會加入北約、實現政治中立和非軍事化等。烏克蘭「戲子總統」澤連斯基會前已多番表明不接受有關條件，尤其是放棄領土的部分，只是因為其「宗主國」（烏克蘭已淪為美國的半殖民地）明令烏方必須參與，他才不情不願地派出代表前往土耳其。

事實上，澤連斯基以至美國總統特朗普，都曾經計劃親身前往伊斯坦布爾，但前提是和談能夠取得實質進展，讓特氏可以向外界「攞威」。但從俄方於會前公布的會談代表名單，級數低得令人吃驚，反映普京根本無意在現階段收手或降價求和，特朗普與澤氏自然也不會現身，會談結果早已寫在牆上。