政府就提高私營醫療服務收費透明度，近日向立法會提交建議，包括規定私營醫療機構公布價目資料、規定私家醫院提供服務費用預算等。我作為立法會衞生事務委員會副主席，對此十分支持。提高私營醫療服務收費透明度，是我一直以來建議並關注的議題，我認為推動醫療、醫保及醫藥間的聯動，是醫療改革的重要一環，醫療保險及私營醫療體系充分發揮作用，有助扭轉香港公私營醫療服務失衡的局面。

私營醫療機構收費透明度，關係到市民選用私營醫療服務的信心。若服務定價明確、收費透明合理，可減少醫患爭拗，鼓勵更多市民，尤其是已購買保險的市民分流至私營醫療體系，分擔公營醫療系統壓力；亦可避免醫療費用價格不合理攀升，而令醫療保費水漲船高，出現「醫療通脹」，減低市民購買或延續醫保的意欲。因此，妥善運用有限的公私營醫療資源，可確保醫療服務具質素亦可負擔。

由於醫療程序複雜性與不確定性，醫患資訊不對稱，容易導致收費出現爭議。因此，當局初步立法建議以衞生署署長指明的格式提供收費表，相信在價目資料、費用水平、定價結構等方面予以清楚說明，保障消費者。而對於最終收費若超出服務費用預算一定水平，需提供書面解釋，我亦贊同。至於政府建議水平訂於20%，我希望當局收集更多統計數據後，審視有關水平能否符合各方期望。書面解釋有必要保障各方權益，但除了書面解釋，我認為亦需要有一個良好的調解跟進機制，處理收費爭議及投訴。

當局指出，違反相關規定的罰則，初步建議可在簡易程序定罪下罰款，不會引致監禁。我建議相關罰款可處於第5級5萬元或第6級10萬元，而相關違規仍未改善，則可每日另追加罰款。有關違規的內容及懲罰等亦要公布，為消費者選擇醫療機構服務時提供重要參考，相信這方面對醫療機構來說，比罰款更具阻嚇力，因為會直接影響相關醫療機構的聲譽信譽。不過，最重要是當局要與私營醫療服務提供者做好溝通，要明白罰則並非目的，而是手段，確保私營醫療行業良好發展，讓市民有知情權與選擇權。

當局表示，將於下月起陸續會見及諮詢不同持份者，以期於2026年提交規例草案。鑑於提高私營醫療服務收費透明度，是一項複雜且重大的醫改項目，政府當前資料來源局限，我促請政府要充分諮詢，並收集整合包括私家醫院、私家醫生、保險界等在內的不同醫療收費及理賠數據，對每一項私營醫療的治療/程序設立統一編碼機制，通過統計數據分析私營醫療服務過往的收費趨勢，以顯示實際收費年度變化，並為治療項目訂立基準。至於設立專題網頁，以淺顯易懂的方式便利消費者查看，及比較過往不同醫療機構的收費金額，亦有助消費者提前做好相關預算，對醫療機構及市民都有好處。