產評：財政補貼非長策　激活民企求破格

今年以來，中美博弈不斷升級。可幸的是中美經貿會談迅速達成暫時停賽的共識，緩衝了緊張氣氛。惟美國總統特朗普是真心想務實談判，抑或純粹想換取時間應對內部事宜，不得而知。中國不能心存僥倖，得全力穩經濟。以財政補貼支持消費，消化產能，短期可緩減壓力，惟終非長久之策。除了已公布的財政及貨幣政策外，中國經濟要尋求「破格」發展，就得設法去激活民營經濟，推動民企朝「創新」與「高質量」發展，培育新質生產力，釋放潛力，撬動內需巨輪，才可增加應對這百年大局的籌碼。

3年新冠疫情，加上中美貿易戰升級，美國推動重置全球產業鏈，製造業去中國化，給中國出口及製造企業帶來極大壓力，不少從事低端製造的民企已被淘汰，加上近年針對科企與房地產等的整頓，皆令民企五勞七傷，信心嚴重不足，內需放緩及通縮現況，都是表徵。

這期間，互聯網加快發展，平台經濟盛行，推動傳統零售消費業利益重新分布，創造不少新個體戶，外賣車手、物流行業蓬勃發展，有助吸納部分製造業的人力資源，加上當局持續推出財政政策補貼消費，協助消化製造業的過剩產能，為內部景氣保底。

之不過，剛見到內地公布的經濟數據，首4個月固定資產投資總額及4月的社會消費零售額增速齊回落兼遜預期，足見經濟仍具挑戰。靠「以舊換新」的補貼政策支持，效力會遞減，且站在財政角度，也非長久之策。具競爭力的大型民企與國企繼續努力「走出去」，開拓非美體系市場商機，自然是主戰略。可在內部，千千萬萬的中小型民企，也該得到更有力的政策支援，以加快朝向創新與高質量的方向轉型，提升對整體經濟的效益貢獻及核心競爭力，今日開始實施的《民營經濟促進法》，被視為支持民營經濟發展一個里程碑。

事實上，企業是科技創新的主體，民企則是培育新質生產力的重要力量，在國家級專精特新「小巨人」企業中，民企就佔了超過八成。中國要全面向高端製造業發展，但單靠國資力量，不足以引爆創造力，民企在這方面可以擔當更積極的角色。政策明確肯定民企的合法地位和權益，着力優化融資、法規保障、便利營商，讓民企家重建信心，敢闖敢為，加快推動「創新」與「高質量」元素，有力實現自主、自立、自強，推進中國式的現代化發展。

當然，有法可依，還需實際執法。設法將支持民企發展政策落到實處，消除不公平競爭，提供穩定的法治化、市場化營商環境，有效保障產權等，始能讓民企堅定信心，發揮潛能。

美國財金官員亦承認，中美難以完全脫鈎，畢竟美國企業需要中國這龐大市場的商機。是故，最終美國想要的是中國開放市場進入，買更多美國貨，讓美國企業進入服務業領域。可在全面開放市場之前，中國必須先設法強化民企陣營，並確保中國市場有足夠的發展空間，消納更多競爭者參與，而不是引入外資打擊沒有國資先天優勢保護的民企。民營經濟恢復興旺，將可更好地展示中國資產價值。