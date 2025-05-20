娛圈單打：吸金王企正C位　誰能代替佢地位

排排坐，食粉果。嗱，兒歌係咁唱，之但係現實世界裏，任何排位都有深意存焉。《2025 TVB年中節目巡禮》日前舉行，全台70位藝人列陣出席，從大合照排位，就可以知道邊幾位藝人最得寵。

TVB下半年將有9部劇集推出，包括萬眾期待嘅《新聞女王2》，仲有父女情由戲內延續到戲外嘅《金式森林》，此外亦包括《臥底嬌娃》、《俠醫》、《璀璨之城》、《模仿人生》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》及《香港探秘地圖》。馬國明以3劇成為「劇王」，張曦雯同陳曉華各有4劇平分秋色，榮登「劇后」。

不過咁，多產雖然代表備受力捧，但唔等於最受廣告商及高層重視。眾所周知，節目巡禮係大台「Show Hand」場所，將年中最重要嘅節目騷晒出嚟，目的就係吸引廣告商落廣告。此所以，一直以顧家形象成為吸金王嘅陳豪，即使只有一劇在手，影大合照時依然企正第一排C位。而陳豪身旁分別企有張曦雯同高海寧兩位索女，證明張曦雯唔止係劇后，仲係廣告商寵兒，人氣爆晒燈。

至於落幕不久嘅《中年好聲音3》三甲人馬，亦被安排企第二行C位，重要性比一眾新進小生小花更甚，反映呢個節目果然係大台王牌！相信不久嘅將來，黃博、張與辰同劉洋，一定會排住隊為TVB劇集獻唱主題曲，同時成為大台向廣告商力Sell嘅對象！

話時話，下半年大台只有9部劇集出街，同高峰期產量無法可比。不少觀眾都慨嘆，國產古裝劇雖然高質，但始終不及同聲同氣嘅港劇咁有共鳴，希望出年產量會增加啦。