世界視線：波黑孤島各族群　回歸要面對風險

波斯尼亞與黑塞哥維那這個巴爾幹半島的火藥庫，又將面對新危機。這個原屬前南斯拉夫的地區，有其極為複雜的文化和宗教背景。在歷史上，它原本是東正教地區，曾受鄂圖曼帝國和奧匈帝國的統治，使同一語言民族出現3個不同的文化身份認同，在300萬人口中，約50%是主要信奉回教的波斯尼亞裔人，逾30%是主要信奉東正教的塞爾維亞裔人，約15%是主要信奉天主教的克羅地亞裔人，他們之間的宗教及文化差異釀成仇恨。

隨着蘇聯解體，這個地區於1992年至1995年，陷入3個族群的種族暴行戰爭。經國際調解，於1995年達成《代頓和平協議》，3個族群在國際社會駐波黑高級代表監督下，分為塞族共和國，以及波斯尼亞族與克羅地亞族共同組成的波黑共和國。

令問題複雜化的是，波黑受隔鄰的克羅地亞及塞爾維亞影響，都有分離主義的傾向，尤其是傳統東正教的塞族，有極強的民族主義及親俄傾向，抗拒受殖民主義影響的回教及天主教親西方族群。

塞族共和國總統多迪克自2022年再度當選，就一直親俄及倡議與塞爾維亞統一，但由於俄烏戰爭爆發，俄羅斯因戰爭問題，塞爾維亞因遭受歐盟施壓，都無法顧及統一問題。而令這兩個共和國仍然依附在一起的原因，是人民希望可以獲准加入歐盟。不過，隨着俄軍在俄烏戰爭中穩操勝券，波黑可能面臨分裂重組的複雜問題。首先是歐盟面對俄羅斯的戰場優勢，以及塞爾維亞親俄，更難接受塞族共和國加入塞爾維亞，以及更難容許塞族共和國加入歐盟。

至於波黑共和國方面，裏面佔人口50%的回教波斯尼亞裔人，亦會抗拒被克羅地亞統一，而克羅地亞政府也擔心，若然接收了波黑的波斯尼亞裔回教人口，將不會獲准加入歐盟，單看歐盟一直拖延不讓土耳其加入，就可體會到歐盟對回教國家及文化的顧慮甚至歧視。

至於倡導民族主義、搞分離主義邁向統一，亦可能惹來危機，因牽涉到有人民被遷徙甚至驅逐，往往會造成暴力衝突，甚至可能重演1992年至1995年的種族仇殺。雖然波黑不同族裔孤島式的存在並不和睦，但是否可以克服統一帶來的風險呢？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻