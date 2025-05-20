特朗普去年競選美國總統期間，先後兩次遭到暗殺，只是大難不死，他以此自吹為「天選之人」，終於助他再圓總統美夢。然而，上台後爭議政策、出位言行實在太多，過於親俄遠歐，大刀闊斧裁員，俱令他樹敵無數。外界紛紛預測，其再次遇刺大概只是遲早問題。

果不其然。美國聯邦調查局（FBI）前局長高銘在社交平台發布一張照片，顯示沙灘上由貝殼組成的一組數字「86 47」。「86」在美國俚語中，常被黑幫用作「剷除」或「清除」的代號，意味「驅逐某人，或除掉某物」；數字「47」則被視為特朗普是「第47任美國總統」的象徵。結果不旋踵，國土安全部部長諾姆即指控高銘呼籲「暗殺」特朗普，傳喚他進行調查。特朗普亦咬定高銘傳達的訊息就是「要行刺總統」。

在美國歷史上，迄今已有8位美國總統在任內逝世，其中4人正是死於暗殺，包括最為人熟知的林肯及甘迺迪。至於在位期間遇刺的總統更有9位之多，包括列根。特朗普上台之後，全美以至全球一片混亂，美國用百年時間建立的全球秩序、普世價值，被他一夕瓦解，對他恨之入骨者大有人在。富人還可移民加拿大，或在這4年裏以郵輪為家四處走，窮人則是無處可逃。會否有人受FBI前局長煽動，想一想也令人不寒而慄。

美國向來槍枝氾濫，槍擊案無日無之。數據顯示，去年美國發生的致命槍擊案超過15,000宗，非致命槍擊案更超過30,000宗，平均每天有48人死於槍擊，即平均每小時有2人成為槍下亡魂。何況美國社會撕裂嚴重，對立情緒高漲，既然和平示威無法令特朗普作出任何改變，遑論趕其下台，如果有人鋌而走險，訴諸暴力，顯然不足為奇。