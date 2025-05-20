一向特立獨行的美國總統特朗普，最喜歡做的事之一是「退群」。今年1月20日，他在就職日當天就簽署行政命令，宣布美國退出世界衞生組織。其實，特氏上次出任總統期間已退出過一次世衞，拜登一上任隨即重新加入。向來睚眥必報的特朗普當然要再「退群」顯示自己威風，不過這個做法卻為疫情日後在全球擴散埋下禍根。

世衞的職責是協調各國應對各種全球性的健康威脅，同時支援貧窮國家對抗傳染病。雖然現在新冠肺炎已成為風土病，可是各類傳染病從未停止過，例如猴痘、伊波拉病毒等，一直需要世衞監察和協調各國應對。不少港人年年都打的流感針，也需要世衞協調來決定每年的疫苗組合。簡單來說，世衞能否正常運作，直接關係到每一個人的健康。

事實上，人類居住的地球貧富不均，但病毒、細菌不分區域。諸如非洲的窮國，衞生環境惡劣，又沒有足夠的藥物和疫苗，要長期依賴世衞的支援來防止疫情擴散。一旦世衞缺錢繼續支援窮國，很可能有愈來愈多的新型病毒擴散到各地，沒有一個國家可以獨善其身。美國之前每年的出資，大約佔世衞年度預算的18%，是最大單一捐助國，但也就是數億美元，相對美國聯邦政府每年數萬億美元的支出，只是九牛一毛。美國退出世衞，早晚也會引發國內公共衞生混亂，絕對是得不償失。

不過話又說回來，退出世衞要有一年通知期，即使特朗普簽了行政命令，仍要等到明年1月才生效。特氏做事反覆無常，他早前要求世衞改革，聲言由美國人領導，才會考慮重新加入世衞。換言之，美國這次「退群」，很有可能又是特朗普極限施壓、討價還價的策略，到最後關頭便會妥協。