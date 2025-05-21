娛圈單打：財不可以露眼　阿爸唔記得教

正所謂，財不可以露眼。皆因炫富唔單止會招人眼紅，仲會招來好多麻煩。嗱，眼下又有一個好例子。阿女身痕炫富，老竇水洗唔清，真係生舊叉燒好過生佢。

話說內地17歲女演員黃楊鈿甜近日出席學校成人禮活動，大個女咯喎，梗係要盛裝赴會啦。阿甜人如其名，樣子又甜又省鏡，仲將自拍靚相放上網。之不過，眼利嘅網民就留意到不尋常之處，就係佢佩戴嗰對綠寶石閃鑽耳環價值不菲，阿甜則自爆對耳環係媽媽私伙！

大家都知，內地網民絕不是蓋的，個個柯南上身兼熟知行情，一睇就知對耳環係硬嘢，價值230萬元人仔，係某國際品牌嘅經典系列！順藤摸瓜，網民又查出阿甜父親曾任四川省雅安市公務員，其後喺雅安市投資促進局任職，因而惹來貪污疑雲，甚至懷疑佢曾挪用地震賑災款項！

件事仲未完。網民又摷出阿甜過去喺社交網大晒過億元豪宅，大廳更有大型玻璃飾櫃，入面擺滿金銀珠寶！就連內地官媒都發出大哉問：阿甜佩戴嘅耳環是否傳聞那麼昂貴？購買首飾嘅資金由誰提供？其父擔任公職期間有冇問題？此後是否利用過去嘅影響力斂財？

冤枉呀大老爺！哈，輿論不斷發酵，嚇到父親大人急急澄清，直指阿女佩戴嘅係山寨貨咋，強調早於2017年3月已辭下公職到深圳創業，強調冇違紀違法行為喎！即係咁，過去唔少地方官員，正正因為一隻名牌錶、一條名牌皮帶而露餡，遭人實名舉報貪污落馬。之但係阿甜老竇家陣無官一身輕，怕且冇咁大鑊啩！但記住教識阿女，財不可以露眼呢個大道理啦！