在俄烏停火談判屢屢談不成的情況下，俄羅斯總統普京日前接受電視台專訪，再次向俄羅斯民眾和全世界表示，俄羅斯已經有足夠的力量和手段，能夠將2022年開始的「特別軍事行動」，推進至符合俄羅斯需要的合理結局，包括：一、消除引發危機的根源；二、創造實現持久穩定和平的條件；三、保障俄羅斯國家安全；四、維護把俄語視為母語，並把俄羅斯視為祖國的人民的權益。

這4條與其說是「特別軍事行動」要達成的結果，不如說是它們的最終指向和行動初心，都是在為「俄羅斯的復國大業」、奪回「前蘇聯」被肢解的故國山河，建構了一個堅固的框架，今後打也好、和也好、分階段實施停火也好，烏克蘭必須「去納粹化」、「去軍事化」、實現中立化，北約和外部力量不得駐軍烏克蘭，基輔政權必須親俄等等，都必須在這個框架內解決問題。有了這個框架和目標，莫斯科就可根據形勢變化和需要，掌握談判主動權。

莫斯科的底氣是，打了3年多的仗，俄羅斯一步步取得優勢，美西方一步步陷入困境，烏克蘭失去美西方支持，一天都混不下去。這個大勢，地球人全都看得清楚，然而美西方、烏克蘭還在「裝」。美國總統特朗普和歐盟那幫政客們，還以為自己插手就可限制莫斯科實現最終目標，就可動搖俄羅斯的復國框架。

在這場博弈中，特朗普最是暗藏私心，他看清了這場仗俄羅斯不可能敗，看清了美國不可能為支持烏克蘭而損害自己的利益，更不可能因此與俄羅斯開仗。既然如此，上上之策就是利用自己的「新人事新作風」、和普京多年的交情，斡旋俄烏停火，且趁烏克蘭「病」要它「命」，拿走「烏礦」，彌補「美國損失」。普京當然更清楚，在收回烏克蘭的大框架和歷史歸宿中，美國最終不可能拿走烏礦，美烏協議乃廢紙一張，因為烏礦原先和遲早都屬於「俄礦」。至於歐盟那幫政客嘛，只能更加啥都得不到，且招俄羅斯痛恨。