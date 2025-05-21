美國總統特朗普「死剩把口」的個性，全世界熟悉不過，其所說的話不可以盡信，甚至信他三成也可能「畀多咗佢」。其實，將他的說話從反面理解，大概可以知道真相。明乎此，他接受霍士新聞專訪揚言，「如果我沒有和中國達成這筆（關稅）協議，我想他們早就崩潰了」，真相就是若美國不尋求和中國達成協議，美國早就崩潰了。

特朗普一直視關稅大棒無往而不利，認為只消對全球徵收對等關稅，美國便可每年淨袋6,000億美元收入，甚至有條件讓年薪低於20萬美元的美國人免稅。《經濟學人》當時已指出，特朗普政府忽略了經濟活動是動態過程，高關稅自然會減少市場對外國商品的需求，從而縮小稅基，甚至壓低收入與薪資。要是考慮到外國的報復措施與避稅行徑，關稅收入可能還會進一步減少。

其實從「實戰」經驗更可得知，關稅導致的高成本，只是轉嫁到消費者身上。全美最大零售商沃爾瑪早前已經警告，美國繼續對中國徵收對等關稅，將面對無貨可賣、貨架被清空、零售價急劇上漲的局面。要是關稅真如特朗普所說，全部由被徵稅的國家吸收，美國只負責收錢，沃爾瑪又怎麼可能急如熱鍋上的螞蟻？

財長貝森特日前終於承認，受到政府關稅政策影響，沃爾瑪可能會通過提高價格，將部分成本轉嫁給消費者。直接承認沃爾瑪此前所言非虛，並證明打關稅戰對美國有利無害只是謊言。

事實擺在眼前，特朗普若一意孤行，堅持到底，全美各行各業只會攬炒。要不是他受到壓力，心知不妙，態度又豈會急轉彎？幸好特朗普也有優點，就是不知醜字怎麼寫，即使今日的我打倒昨日的我，他也覺得沒有問題，政策話改就改，理直氣壯，毫無愧色。