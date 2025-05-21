數以十萬計港人過去幾年移居海外，一時間令香港社會出現人才荒，除了專業行業如醫護、會計，連零售、救生員和酒樓傳菜也面臨人手短缺問題。如何紓緩人手不足難題，成為近年政府施政的一大工作。

這幾年港府的做法，是循兩大思路解決。一是大力推行輸入勞工政策，包括擴大輸入內地人才計劃、推出高才通，以及放寬輸入非技術勞工，務必全方位吸納不同人才到香港。二是鼓勵本地人就業，例如推出再就業津貼試行計劃，鼓勵中高齡人士重新工作，合資格者可獲最多二萬元津貼。

不能說這些措施不對，但亦衍生一些弊端。以前者為例，經高才通來港的人才，多數從事金融、創科行業，可是香港相關的中層職位很少，很多人無法找到適合自己的工作。至於後者，勞工處數字顯示，參與再就業津貼試行計劃的市民為數不少，不過最終能夠成功就業的亦不多；更不用說有參加者在領取二萬元津貼後便不工作，長遠而言無法幫助本港的勞動市場。

要紓緩人手不足問題，不妨考慮仍在讀書的大專生群體。本港高等教育學費並不便宜，尤其是私立大學、高級文憑和副學士課程，許多大專生平時要做多份兼職賺取學費，應付生活開支。但據一些學生向我反映，很多企業認為大專生缺乏經驗，或者無法像正常員工可以在指定時間工作，以及流動率高，並不熱衷聘請他們。結果很多大專生除了補習，只能從事零售、餐飲等行業的兼職。

這些行業不是不好，但無助大專生把握學習機會，累積符合自身職業規劃的經驗。隨着暑假即將到來，當局應鼓勵企業聘請大專生做兼職，這除了有助企業補充人手，對社會長遠競爭力也有幫助。