以色列正開展重大行動，目的是佔領加薩，驅逐和屠殺加薩巴勒斯坦人。一改先前的模式，以軍會留駐加薩，清洗哈馬斯成員。以色列當知鬥爭會劇烈，縱使哈馬斯受重挫，但這次是生死之戰，加薩存沒之戰。此所以，以色列徵召後備軍人，擴大部隊，準備激戰。

哈馬斯一方面以釋放人質來尋求停火，阻止最後一戰。另方面，哈馬斯會傾盡全力，誓死守衞。首先是胡塞武裝已封鎖以色列海港，用高超音速導彈襲擊以色列境內，其餘巴勒斯坦的同盟，相信亦會傾全力攻擊以色列。即使未必可阻止以色列的加薩大屠殺，巴勒斯坦各方（或許親美的巴解除外）都會作最後的奮鬥。

以色列在加薩的大屠殺，論人數規模，比不上二次大戰中納粹德國對猶太人的屠殺。但今次更為集中和公開，在國際視野聚焦、國際輿論痛斥之下，以色列的猶太復國主義政權，還是明目張膽地屠殺和用飢餓政策殺害加薩200萬人口，讓兒童餓死、婦女老人被殺。不用納粹德國的集中營，整個加薩便是集中營。不用毒氣，而是直接用炸彈炸死，槍炮殺戮，殘酷和種族滅絕程度比納粹德國毫不遜色。

猶太集團和西方政府控制的媒體將屠殺輕描淡寫地掩蓋、淡化，幸有半島電視台與自媒體，把每天每個地方的以色列屠殺行為公布於世，暴行才被揭露。當國際組織都指斥以色列的種族主義，各國政府不是視而不見，便是只無關痛癢地抗議，至多是運送一些人道物資。連阿拉伯國家、社會主義國家、標榜民主人權的國家都袖手旁觀，看着加薩人民每天死亡而無動於衷。美其名為不干預他國內政，堅持通過聯合國政治解決，這些堂皇說話下，加薩人民死亡人數愈多。

當前以色列這一輪屠殺，英國、法國、加拿大等發聯合聲明警告，但至今無行動，連對以色列的制裁也未開啟。這些文明國家、文明精英還是視加薩人民為芻狗，害怕以色列。中俄作為全球南方的領頭，追求人類命運共同體，仍然不敢用行動來抑制以色列，連人道主義物資也不敢突破以色列去救援垂死婦孺。

醜陋的政治現實主義，與國際主義精神、人類理想發生衝突時，前者取勝。或許正是大國這樣懦弱和綏靖，才造就德國的納粹主義，而猶太復國主義與納粹主義同一性質，加上種族主義，綏靖之下亦可能產生同樣結果。