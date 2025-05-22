美國政客和媒體為了抹黑中國，已到了無所不用其極，乃至公然造謠的地步，連堂堂國務卿魯比奧也睜眼說瞎話。他早前到訪南美國家圭亞那，為了挑撥離間，聲稱中國為當地修建的公路質量很差，一路上非常顛簸，搞得他幾乎「腦震盪」。而真相是，這條公路是當地企業承建的，與中國企業沒有半毛錢關係，質量也並非魯比奧所形容的那麼差。難怪中國外交部發言人忍不住嘲諷，不知道這位國務卿先生為甚麼睜眼說瞎話，與其不顧事實地抹黑中國，不如為該地區做點實實在在的正事。

事實上，當今美國政客主要工作就是抹黑和攻擊中國，哪有甚麼實實在在的正事。當年美國為了攻打伊拉克，時任國務卿鮑威爾好歹還拿出一袋洗衣粉，聲稱伊拉克藏有大殺傷力武器，而今天的美國政客一味胡說八道，既沒有經過任何查證，更不必提供任何證據。魯比奧本想藉圭亞那的公路羞辱中國，結果反而暴露自己的無知和邪惡，這種人不是腦震盪，而是腦袋進水。

上有好者，下必甚焉，特朗普顛三倒四，其管治團隊也就可想而知，腦袋進水的不只魯比奧一人。副總統萬斯也不遑多讓，他將中國人稱為「鄉巴佬」，不僅是傲慢與偏見，更是赤裸裸的種族歧視。中國擁有5,000年文明史，而美國立國還不足250年，且是靠搶奪和屠殺印第安人而立國，誰才是鄉巴佬？別看美國政客大多接受過高等教育，不少更是出自名牌學府，其實歷史和文化知識貧乏，以致粗鄙不堪，與政治精英的形象格格不入。

有位西方學者說過，任何一個西方人要想真正理解現代中國政府所做的工作，必須懂得悠久的中國文化傳統的某些特徵，而恰恰這方面西方人的知識貧乏得可憐。沒錯，絕大多數西方人對中國根本一無所知，既不了解中國的過去，也不了解中國的現在，只是聽信政客和媒體的造謠抹黑而產生嚴重的偏見。哪怕他們到中國隨便走一走看一看，也不至於如此傲慢。

說穿了，美國政客之所以憎恨中國，除了因為意識形態偏見，主要還是戰略焦慮作祟。眼看中國實力迅速增強，大有後來居上之勢，老美知道自己無力遏制，但又不甘心失去霸權，於是昏招頻出，加以各種謾罵。殊不知愈是如此，愈是暴露內心虛怯，愈是加速霸權衰落。各種打壓尚且奈何不了中國，何況是謾罵。