5月20日，台灣總統賴清德發表上任周年講話，內容一反過去的作風，隻字不提海峽兩岸關係，更不敢再在「台獨」問題上做文章。早前賴清德接受專訪，更主動談及兩岸統一問題，他打比喻說，中國大陸是大公司，台灣是小公司，兩家即使要併購，也得先談好條件。

此言一出，頓時讓輿論嘩然，民進黨政府的態度儼然180度轉變，過去誓死反對統一，如今莫非原則有變，只要北京提出的條件合適，台灣也可以重歸祖國懷抱？

賴清德的統一立場是否有變，目前言之尚早，但初步看來，民進黨對北京的挑釁態度，或許會有所收斂，究其原因，大抵有三個，其中兩個都跟美國總統特朗普有關。首先，近日侵侵公開說中國開放市場，有助於「統一與和平」，很多人覺得他是話中有話，說不定是願意以台灣作籌碼，從北京身上換取經濟利益。

此外，特朗普再次入主白宮之前曾表示，台灣不能只仰仗美國保護，台軍必須增加開支，目前國防預算只佔國民生產總值約2.5%，應該增至10%。可是若然當真如此，大抵不必解放軍來攻，台灣早已經濟崩潰，不戰而敗了。第三個原因，或許就是緣於巴基斯坦和印度最新爆發的軍事衝突。在這一場戰事中，巴軍只用上中國製造的次等武器，但對上印度購自法國的陣風戰機、幻影戰機，以及購自俄羅斯的蘇30戰機、米格戰機和S400導彈防空系統。印軍手上這些來自「萬國」的尖端武器，幾乎猶如齏粉，完全沒有抵擋能力。台灣空軍的戰鬥力排名，遠遠落後於印度，面對最新的形勢，容不得賴清德再犟下去，他只能適當調整對大陸的態度。