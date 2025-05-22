儘管各方預期正值中美貿易談判的關鍵時刻，為了避免出現變數，美方必然嚴格管控賴清德的520談話內容，確保不會刺激大陸。但令人意想不到的是，賴清德居然絕口不提兩岸事務，甚至連中國、中華民國、中華人民共和國等詞彙都一併消失。或許有人認為，這代表賴清德對美方全面屈服，甘心做個兒皇帝，但從整篇內容着重的方向來看，卻一方面代表着利益交換，另一方面充分顯示了賴清德仍是一頭強驢子。

按美國的立場，賴清德的談話內容，除了不要提「新兩國論」等語言外，最好能對大陸釋出善意，擺出願意和大陸坐下來談的姿態，暫時緩和兩岸衝突。但賴清德卻選擇完全放棄兩岸論述，乾脆當作沒這回事。這凸顯賴清德的態度，那就是寧可避而不談，也決不願對大陸示弱。

談話中，賴清德表面上對在野黨伸出橄欖枝，要國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，但真正意圖仍擺在大罷免。他仍舊強調：「台灣的民主從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與凝聚而成」、「自己始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，意思簡單明瞭，就是大罷免絕不會停止，不把在野黨鬥垮，賴清德絕不放手。

所以，520談話看似美國按着賴清德這頭倔驢子的頭喝水，實際上卻是雙方的一種條件互換，那就是：賴清德按照美方要求唸稿，保證不會脫稿演出，甚至不惜連回答記者提問也唸稿，直接演給老美看我確實遵守規定。但換來的是美方對賴清德的大罷免開綠燈，任憑他繼續用各種手段鬥爭在野黨。對特朗普來說，只要台灣願意聽話，是誰執政根本不重要，這次的交易可說雙方各取所需。至於台灣未來如何，就不在考量範圍內了。